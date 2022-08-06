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  4. Meksika’da yaşlı kadını karton kutu içerisinde ölüme terk ettiler!

Meksika’da yaşlı kadını karton kutu içerisinde ölüme terk ettiler!

06.08.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da yaşlı bir kadın ailesi tarafından karton kutu içinde sokakta ölüme terk edilmiş halde bulundu.

Meksika’da yaşlı kadını karton kutu içerisinde ölüme terk ettiler!

Meksika’nın Puebla şehrinde ailesi tarafından karton kutunun içine konularak sokağa terk edilen yaşlı kadın bulundu. Mahalle sakinleri tarafından fark edilen yaşlı kadının, kutunun içinde battaniyeye sarılı bir şekilde bırakıldığı ve yiyecek verilmediği için aç olduğu bildirildi.

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Çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından durumun yetkililere bildirilmesi üzerine yaşlı kadın, sosyal hizmetlere teslime edildi. Yaşlı kadının neden terk edildiği henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Meksika yaşlı kadın
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