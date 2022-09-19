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Meksika’da yemek yarışmasında korkunç olay! Herkesin gözü önünde boğularak hayatını kaybetti

19.09.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da düzenlenen yemek yeme yarışması sırasında korkunç bir olay yaşandı. 48 yaşındaki Hugo Ismael ismindeki yarışmacı, yemek yerken bir anda fenalaştı ve yere düştü. Hastaneye kaldırılan Ismael'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Görgü tanıkları, Ismael’in yarışma sırasında boğulduğunu ve fenalaştıktan sonra ilk yardım uygulanmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Meksika’nın Yucatan eyaletinin Tinum şehrinde yöresel bir yemek olan “Pozole” yeme yarışması sırasında katılımcılardan 48 yaşındaki Hugo Ismael yemek yerken bir anda fenalaşarak yere düştü. Diğer yarışmacılar hemen Ismael’e yardım etmeye çalışırken, durumu ağır olan Ismael hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan muayene sonucu Ismael’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

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'İLK YARDIM UYGULANMADI'

Görgü tanıkları, Hugo Ismael’in yarışma sırasında boğulduğunu ve fenalaştıktan sonra ilk yardım uygulanmadığını ifade etti. Yucatan Eyaleti Başsavcılığı ise, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika boğulma yemek
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