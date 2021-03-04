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  4. Meksika'da yol kenarında başlarına kurşun sıkılmış 6 kişi bulundu!

Meksika'da yol kenarında başlarına kurşun sıkılmış 6 kişi bulundu!

04.03.2021 10:13 | Son Güncelleme:
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Meksika'da yol kenarında başlarına kurşun sıkılmış 6 kişi bulundu!

Meksika basınında yer alan habere göre, Tamaulipas eyaletine bağlı Renyosa kentinde, başlarına kurşun sıkılmış halde 6 kişinin cesedi tespit edildi.

Yetkililer, cinayetlerin uyuşturucu kartellerinin bölge kontrolünü ele geçirmeye yönelik çatışmalarından kaynaklandığını bildirdi.

Tamaulipas eyaletinde faaliyet gösteren 'Körfez Karteli' bölgenin en güçlü uyuşturucu çetelerinden biri olarak biliniyor.

Aynı eyalette, Guatemalalı göçmenlerin bulunduğu 19 kişinin cesetleri, 22 Ocak'ta ABD'nin Teksas eyaleti ile Tamaulipas'ı ayıran Rio Grande Nehri yakınındaki Camargo'da bir kamyonetin kasasına yığılmış olarak bulunmuştu.

Tamaulipas eyaletinde 2010'da 72 göçmen sınıra yakın San Fernando kasabasında öldürülmüştü.

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