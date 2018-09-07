HABER

Meksika'daki bir toplu mezarda en az 166 cesedin kalıntıları bulundu

07.09.2018 10:19 | Son Güncelleme

Meksika'nın doğu eyaleti Veracruz'daki bir toplu mezarda en az 166 cesedin kalıntıları bulundu.

Meksika'daki bir toplu mezarda en az 166 cesedin kalıntıları bulundu

Olay yerinde incelemelerde bulunan savcı Jorge Winckler ceset kalıntılarının en az iki yıl mezarın bulunduğu bölgede olduğunu söyledi.

Savcı, güvenlik nedeniyle toplu mezarın yerinin açıklanmayacağını ifade etti.

Uyuşturucu kaçakçıları, kurbanlarını ortadan kaldırmak için yıllardır Veracruz'da gömüyordu.

Mart 2017'de Veracruz'daki bir diğer toplu mezarda 250 kafatası bulunmuştu.

Adli tıp uzmanlarının olay yerinde incelemelere devam ettiği bildirildi.

Meksika'da yakınlarını kaybedenler, bulunmaları için yıllardır kampanya yürütüyor.

PARTNERVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınızVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınız
Aynı noktada, beş ayda, altıncı ölümAynı noktada, beş ayda, altıncı ölüm
Brunson olayında yeni gelişme: Atilla ile takas rafa kalktıBrunson olayında yeni gelişme: Atilla ile takas rafa kalktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika toplu mezar 166 ceset veracruz

En Çok Okunan Haberler

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

''Milli takım benim için bitti''

''Milli takım benim için bitti''

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aynı noktada, beş ayda, altıncı ölüm

Aynı noktada, beş ayda, altıncı ölüm

Brunson olayında yeni gelişme: Atilla ile takas rafa kalktı

Brunson olayında yeni gelişme: Atilla ile takas rafa kalktı

'Brezilyalı Trump' olarak bilinen sağcı siyasetçi Bolsonaro'ya bıçaklı saldırı

'Brezilyalı Trump' olarak bilinen sağcı siyasetçi Bolsonaro'ya bıçaklı saldırı

Tahran Zirvesi’nden İdlib’e çözüm çıkar mı?

Tahran Zirvesi’nden İdlib’e çözüm çıkar mı?

Gözler Tahran'daki üçlü zirvede

Gözler Tahran'daki üçlü zirvede

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.