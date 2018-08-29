Meksika’dan ABD’deki tavuk restoranına uzanan gizli bir tünel keşfedildi

ABD'nin Arizona eyeletinde, eski bir restoran şubesinin bodrum katından, Meksika'daki bir evin yatak odasına çıkan ve uyuşturucu kaçırmak için kullanılan 180 metrelik gizli bir tünel bulundu.

Binanın aracında birkaç paket metamfetamin, kokain, eroin, ve ameliyatlarda kullanılan bir tür anestezik ilaç olan alfentanil bulunmasının ardından tutuklanan Ivan Lopez adlı kişiye ait olduğu belirtiliyor.

İnsanların yürüyebileceği büyüklükte olduğu belirtilen gizli tünel, Lopez'in evinde ve sahibi olduğu binada arama yapılması üzerine ortaya çıkarıldı.

ABD'li yetkililer, federal gözetim altındaki Lopez'in bir uyuşturucu kartelinin üyesi olduğunu düşünüyor.

Öte yandan davada görevli özel ajan Scott Brown'ın Associated Press haber ajansına aktardığı bilgilere göre bu tür tünellerin görülme sıklığında son yıllarda bir artış söz konusu.

Son 28 yılda ABD-Meksika sınırında işletilen 200'den fazla tünelin ortaya çıkarıldığı belirtiliyor.

