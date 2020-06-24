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Meksika depremini 12 gün önce tahmin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 09:31 | Son Güncelleme

Depremleri araştıran Ahmet Yakut, 11 Mayıs tarihinde dünyadaki sismik sessizliğe dikkat çekerek Meksika ve Pasifik çemberine dikkat edilmesi gerektiğini açıkladıktan 12 gün sonra Meksika 7.5 ile sallandı.

Türkiye’de ve dünyada birçok depremi önceden tahmin eden Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, dün meydana gelen Meksika depremini 12 gün önceden bildi. Sosyal medya Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi adlı sayfada 181 bin kişinin takip ettiği sayfasında uyarılarda bulunan Ahmet Yakut, 11 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamasında, "Sismik süreçte bir sessizlik ve zaman aralıklarında bir açılma var. Bunun nedeni gördüğüm kadarı ile pasifik çemberi üzerinde 7 ve üzeri bir depremin işareti olabilir. Bu yüzden başta Meksika, Şili ve ayrıca Endonezya’yı dikkatle izlemek gerekir"açıklamasını yaptı.

Bu açıklamanın ardından 12 gün sonra merkez üssü Meksika olan ve AFAD’ın kayıtlarına göre 7.5 olan deprem kaydedildi. Ahmet Yakut ise, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Meksika depreminden sonra bence gözlerimizi Uzak Doğu Asya’ya çevirmemiz gerek. Bu yüzden Hindistan-Çin sınır bölgesi ve özellikle Endonezya büyük depremin bir sonraki durağı olabilir" dedi.

Ahmet Yakut, kendi sosyal platformunda daha önceleri de Kaliforniya depremini, Şili’nin yaşadığı mega depremi, Antalya körfezinde yaşanan 5.2’lik depremi, Çanakkale Ayvacık depremini ve en son Silivri’de meydana gelen deprem gibi bir çok depremi okurları ile paylaşmıştı.

İHA

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