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Meksika Devlet Başkanı başkanlık binasındaki daireye taşınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 21:18 | Son Güncelleme

Lüks devlet başkanlığı konutuna yerleşmeyi reddeden Andres Manuel Lopez Obrador, yoğun temposundan dolayı devlet başkanlığı ve bazı kamu kurumlarının içinde yer aldığı Ulusal Saray'da kullanılmayan bir daireye taşınacağını söyledi

MEKSİKO (AA) - Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, devlet başkanlığı ve bazı kamu kurumlarının da içinde bulunduğu tarihi Ulusal Saray'da kullanılmayan bir daireye taşınacağını bildirdi.

1 Aralık'ta göreve geldikten sonra lüks devlet başkanlığı konutuna taşınmayacağını belirten ve burayı kültür merkezine dönüştüren Obrador, basına yaptığı açıklamada, özellikle trafikte şehrin güney kısmındaki evine gitmesi zaman aldığı için devlet başkanlığı ve bazı kamu kurumlarının da içinde yer aldığı Ulusal Saray'da kullanılmayan boş bir daireye yerleşmeyi planladığını belirtti.

Obrador, ailesinin ise en küçük oğlu okulunu bitirene kadar mevcut evlerinde kalmayı sürdüreceğini bildirildi.

Obrador, içinde ünlü duvar resimleri de bulunan ve turist çeken tarihi Ulusal Saray'ın düzeninde hiçbir değişiklik olmayacağını, turistlerin binayı ziyaret etmeye devam edebileceğini kaydetti.

Lopez Obrador ayrıca, binanın avlularından birindeki bahçede yaşayan kedilere de dokunulmayacağına dair söz verdi.

Hafta içi her sabah yerel saatle 07.00'de basın toplantısı düzenleyen Obrador'un, halihazırda zaten bazı geceler ofiste uyuduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Ulusal Saray

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