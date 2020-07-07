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Meksika Devlet Başkanı Beyaz Saray'da Trump'la Görüşecek

07.07.2020 11:23 | Son Güncelleme

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Çariamba günü resmi bir ziyaret için ilk kez Washington’a gelecek ve Başkan Donald Trump’la görüşecek. Obrador görüşme öncesinde Corona virüsü testi yaptırdı

Meksika Devlet Başkanı Beyaz Saray'da Trump'la Görüşecek

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Çariamba günü resmi bir ziyaret için ilk kez Washington’a gelecek ve Başkan Donald Trump’la görüşecek. Obrador görüşme öncesinde Corona virüsü testi yaptırdı.

Meksika Devlet Başkanı, testin sonucunu bugün açıklayacağını ayrıca protokol gereği Çarşamba günü Washington’a ulaştığında kendisine bir test daha yapılacağını söyledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki liderin Amerika, Meksika ve Kanada arasında imzalanan ve 1 Temmuz’da yürürlüğe giren anlaşmayı da resmi olarak onaylayacakları belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı, Washington ziyaretinin anlaşma ve bunun sonucunda Kuzey Amerika’da bu salgın sürecinde yaratacağı istihdam açısından önemli olduğunu söyledi.

Bazı siyasi gözlemcilerse, Başkan Donald Trump’ın Meksika karşıtı söylemleri ve Meksikalıların bir kısmını suçlu insanlar olarak nitelemesinden dolayı Obrador’un bu davete icabet etmemesi gerektiği değerlendirmesini yapıyorlar.

Kanada Başbakanı Beyaz Saray’ın bu toplantıya davetini geri çevirdi ve Meksika Devlet Başkanı’nı Meksika’ya giderek göreceğini açıkladı.

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