Meksika Devlet Başkanı korona aşısı için gönüllü oldu!

Moskova'nın iki aydan kısa bir süre insan testinden sonra aşıyı onaylama ve üretme kararı, bazı bilim insanları tarafından eleştiriliyor.

Lopez Obrador, sabah basın konferansında, aşıya güvendiğini belirterek, "Aşılanacak ilk kişi ben olurum" dedi.

Meksika, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Bugüne kadar resmi rakamlara göre 522 bin vaka açıklanan ülkede yaklaşık 57 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, tescillendiğini açıkladıkları yeni tip koronavirüs aşısının iki hafta içinde kullanıma hazır olacağını ileri sürmüştü.

Aşının kalite kontrolünü gerçekleştirdiklerini iddia eden Muraşko, "Önümüzdeki iki hafta içinde aşının ilk paketleri hazır olacak ve ilk önce sağlık çalışanlarına verilecek" demişti.

Yabancı ülkelere aşının üretilmesini teklif edeceklerini de dile getiren Muraşko, "aşının güvenli olmadığı" yönündeki eleştirilerin de gerçeğe dayanmadığını savundu.

AŞI İLK KİLİNİK SAFHADA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.