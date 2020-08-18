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Meksika Devlet Başkanı korona aşısı için gönüllü oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.08.2020 10:12 | Son Güncelleme

Meksika Devlet Başkanı Andres Obrador, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "etkili olduğu kanıtlanırsa" Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıyı ilk deneyenler arasında olmaya gönüllü olduğunu söyledi.

Meksika Devlet Başkanı korona aşısı için gönüllü oldu!

Moskova'nın iki aydan kısa bir süre insan testinden sonra aşıyı onaylama ve üretme kararı, bazı bilim insanları tarafından eleştiriliyor.

Lopez Obrador, sabah basın konferansında, aşıya güvendiğini belirterek, "Aşılanacak ilk kişi ben olurum" dedi.

Meksika, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Bugüne kadar resmi rakamlara göre 522 bin vaka açıklanan ülkede yaklaşık 57 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, tescillendiğini açıkladıkları yeni tip koronavirüs aşısının iki hafta içinde kullanıma hazır olacağını ileri sürmüştü.

Aşının kalite kontrolünü gerçekleştirdiklerini iddia eden Muraşko, "Önümüzdeki iki hafta içinde aşının ilk paketleri hazır olacak ve ilk önce sağlık çalışanlarına verilecek" demişti.

Yabancı ülkelere aşının üretilmesini teklif edeceklerini de dile getiren Muraşko, "aşının güvenli olmadığı" yönündeki eleştirilerin de gerçeğe dayanmadığını savundu.

AŞI İLK KİLİNİK SAFHADA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.


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