Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, şimdilik Kovid-19 aşısı olmayacağını açıkladı

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında Obrador, 25 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandıktan sonra vücudunun antikor geliştirdiğini belirterek, "Şimdilik aşı olmam gerekli değil, doktorlar bana yeterli antikora sahip olduğumu paylaştı." ifadesini kullandı.

DAHA ÖNCE AŞI OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Lopez Obrador, 16 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının ülkesinde hazır olduğunda halkı teşvik etmek için kendisinin de Kovid-19 aşısı olacağını bildirmişti.

204 bin 147 can kaybıyla dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3. ülke olan Meksika, vaka sayısında ise 2 milyon 250 bin 458 ile 14. sırada yer alıyor. (AA)

