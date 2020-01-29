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Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, tartışmalı yargı reformunu kabul etmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 23:56 | Son Güncelleme

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, tartışmalı yargı reformunu kabul etmeyecek

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı iddia edilen "Yargı Reformu" yasa tasarısını kabul etmeyeceğini bildirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Lopez Obrador, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğü ve muhalefet etme hakkını garanti altına almak zorunda olduklarını dile getirdi.

Yasaların, devlet başkanına bazı inisiyatifler tanıdığını ancak düşünce özgürlüğünü garanti altına almaları gerektiğini kaydeden Lopez Obrador, "Bunu yapmazsak diğer yöneticilerle aynı olduğumuz anlamına gelir. Sözde reformla hiç ilgilenmiyorum." ifadesini kullandı.

Meksika'da Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen ay yapılan "Yargı Reformu" yasa tasarısı çalışmaları, ifade özgürlüğüne kısıtlayıcı maddeler getireceği endişesi nedeniyle kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ifade özgürlüğü López Obrador Meksika Yargı Reformu

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