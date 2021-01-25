Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'un Covid-19 testi pozitif çıktı

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda haberi duyuran Lopez Obrador, "Covid-19'a yakalandığımı sizlere bildirmekten üzüntü duyuyorum. Belirtiler hafif ancak tıbbi tedavi görüyorum. Her zaman olduğu gibi iyimserim. Hep birlikte aşacağız. Dr. Olga Sanchez Cordero her gün neler yaptığımızı, beni temsil ederek sizi bilgilendirecek." ifadelerini kullandı.

67 yaşındaki Devlet Başkanı, Ulusal Saray'dan kamuoyuyla ilgili sorunları takip etmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Örneğin yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşme yapacağım. Çünkü dostluk ilişkilerimizden bağımsız olarak bize Sputnik V aşısını gönderebilme olasılığı var." dedi. Hükümet geçen ay Sputnik V aşısından 12 milyon doz almayı hedeflediğini açıklamıştı. Ülkede şu an Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı kullanılıyor.

Meksika'da bugüne kadar 1 milyon 752 bin 347 kişi virüse yakalanırken, Covid-19 nedeniyle 149 bin 84 kişi yaşamını yitirdi. Meksika salgında en fazla can kaybı veren dördüncü ülke konumunda.

