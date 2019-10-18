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Meksika Devlet Başkanı Obrador: “bir suçlunun yakalanması insanların yaşamlarından daha değerli olamaz”

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 21:07 | Son Güncelleme

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede yaşanan ‘kartel krizi’ sonrası serbest bırakılan bir uyuşturucu baronunun oğlu hakkında, “Bir suçlunun yakalanması insanların yaşamlarından daha değerli olamaz” dedi.Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Obrador dün akşam saatlerinde yakalanan El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio’nun serbest bırakılmasını, “Bir suçlunun yakalanması insanların yaşamlarından daha değerli olamaz” sözleriyle savundu.“Ateşe ateşle karşılık veremeyeceğiz”Obrador, Ovidio’nun serbest bırakılmasıyla bölgedeki insanların hayatlarını koruduklarını iddia ederek, “Ateşe ateşle karşılık veremeyeceğiz” dedi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede yaşanan ‘kartel krizi’ sonrası serbest bırakılan bir uyuşturucu baronunun oğlu hakkında, “Bir suçlunun yakalanması insanların yaşamlarından daha değerli olamaz” dedi.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Obrador dün akşam saatlerinde yakalanan El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio’nun serbest bırakılmasını, “Bir suçlunun yakalanması insanların yaşamlarından daha değerli olamaz” sözleriyle savundu.

“Ateşe ateşle karşılık veremeyeceğiz”
Obrador, Ovidio’nun serbest bırakılmasıyla bölgedeki insanların hayatlarını koruduklarını iddia ederek, “Ateşe ateşle karşılık veremeyeceğiz” dedi. Ölüm istemediklerini belirten Obrador, “Hayatları kurtarmak için alınan bu kararı destekliyorum. Bir suçlunun yakalanması insanların yaşamlarından daha değerli olamaz” ifadelerini kullandı. Obrador başarısız tutuklama girişiminin amacının Ovidio’nun, ABD’ye teslim etmek için olduğu iddialarını da doğruladı.

General operasyonu suçladı
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığından General Luis Crescencio Sandoval, Ovidio’nun yakalanması operasyonu için “aceleci ve kötü planlanmış” bir operasyon ifadesini kullandı. Crescencio, “Aceleci ve iyi planlanmamış bir harekâttı. Bir suçlunun, bir federal yargıç tarafından yayınlanan geçici emri üzerine tutuklama yapmak çok doğru değildi” dedi.
Bunun yanı sıra Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan’da büyük çaplı çatışmalar yaşanırken, 55 mahkumun Aguaruto hapishanesinden kaçtığı ve sokakları terörize ettiği ortaya çıktı. Sosyal ağlarda yayınlanan videolarda bölgede ellerini kollarını sallayarak dolaşan cezaevi kaçaklarının insanları silah zoruyla araçlarından indirdikleri görüldü.
Birkaç ay önce ABD’de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio’nun dün akşam düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınması Meksika’yı savaş alanına çevirmişti. Kolombiyalı uyuşturucu baronu Escobar’dan sonra adına film ve dizilerin yapıldığı diğer bir uyuşturucu patronu olan El Chapo’nun adamları yeni liderlerinin serbest bırakılması için Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan’ı adeta yakmıştı. Kuruldukları eyaletin adıyla tanınan Sinaloa kartelinin üyeleriyle baş edilemeyeceğini anlayan Meksika polisi Ovidio Guzman’ı serbest bırakma kararı alırken, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise kararı savunmuştu.

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