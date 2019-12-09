HABER

Meksika Devlet Başkanı Obrador, kitap çalmakla suçlanan büyükelçi hakkında konuştu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 19:51 | Son Güncelleme

"Bu üzücü bir durum, yetkililer konuyla ilgileniyor. Umarım hakkında sosyal ve politik bir linç kampanyası başlatılmaz"

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan ülkesinin Buenos Aires Büyükelçisi Oscar Ricardo Valero Recio'ya ilişkin yetkililerin konuyla ilgilendiğini belirterek, "Umarım hakkında sosyal ve politik bir linç kampanyası başlatılmaz." dedi.

Obrador, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi Valero Recio hakkındaki sorularına cevap verdi.

Valero'nun kariyerinden ve aldığı görevlerden bahseden Devlet Başkanı Obrador, "Valero, önde gelen bir uluslararası ilişkiler uzmanı ve kendisinin dış politikada temiz birisi olduğunu söyleyebilirim. Bu üzücü bir durum, yetkililer konuyla ilgileniyor. Umarım hakkında sosyal ve politik bir linç kampanyası başlatılmaz, bu yüzden onun başarılarından bahsediyorum. Umarım bu konu kendi hudutları içinde kalır ve insanların onurunu zedelemez, bunu muhafaza edelim. Ortada yapılmış bir yanlış varsa ki herkes hata yapar, bilmiyorum kim mükemmel olduğunu söyleyebilir, bunu çözecek kurum dışişleridir." ifadelerini kullandı.

Arjantin basınında dün çıkan görüntülerde, 76 yaşındaki Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi Valero'nun Buenos Aires'in en ünlü kitapçılarından El Ateneo Grand Splendid'de raftan aldığı kitabı bir gazetenin arasına koyduğu ve ücretini ödemeden kapıdan çıkarken alarmın çalmasının ardından güvenlik tarafından durdurulduğu görülmüş ve kitabevi tarafından şikayette bulunulmuştu.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan Valero ile ilgili "Etik Kurulundan, ünlü bir kitapçıdan kitap çalmakla suçlanan Arjantin'deki büyükelçinin durumunun incelenmesini istedim. Bu arada kendisinin geri dönmesini emrettim. Görüntülerin doğruluğu onaylanırsa görevinden ayrılacak. Sahtekarlığa sıfır tolerans." açıklamasında bulunmuştu.

Valero'nun çalmakla suçlandığı yaklaşık 10 dolar değerindeki kitabın, Fransız tarihçi Guy Chaussinand-Nogaret'in yazdığı, maceracı ve çapkın Giacomo Casanova'nın biyografisi olduğu belirlenmişti.

PARTNER Tam o an çekildi! Tam o an çekildi!
Kadıköy’deki Kadın Eyleminde Gözaltına Alınanlar Serbest BırakıldıKadıköy’deki Kadın Eyleminde Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
AİHM Osman Kavala Kararını Yarın AçıklayacakAİHM Osman Kavala Kararını Yarın Açıklayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan meksikalı büyükelçi Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Oscar Ricardo Valero Recio

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında flaş gelişme!

Günlerdir aranıyorlardı! Bir ceset bulundu

Washington Post gizli belgeleri yayınladı! 18 yıllık hezimet

Gizli belgeler yayınlandı! 18 yıllık hezimet

Lösemi hastası Osman Efe, yaşam mücadelesini kaybetti

Osman Efe'den kahreden haber

Son dakika: Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak

Türkiye'den Nobel kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.