Meksika Devlet Başkanı Obrador: "Morales ile dün gece Arjantin'e gitmeden telefonda konuştum"

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanlığından istifa ederek Meksika'ya ve ardından dün Arjantin'e iltica eden Evo Morales'le telefonda konuştuğunu söyledi.

Lopez Obrador, Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, dün gece Morales'in Arjantin'e gitmeden telefonla kendisine veda ettiğini belirterek, "Ben, ona 'Burası senin evindir. Bu ülkenin kapıları sana her zaman açıktır.' dedim." ifadelerini kullandı.

Dış politika prensipleri gereği olarak Morales'e iltica hakkı tanımanın kendileri için onur olduğunu vurgulayan Lopez Obrador, "Askeri diktatörlük istemediğimizi bir bildiriyle daha önce söylemiştik. Demokrasiye evet, militarizme hayır. Evo ile dün gece telefonda konuştuğumuzda bana, 'Meksika halkına çok minnettarım' dedi." diye konuştu.

- Morales: "Mutlu ve güçlüyüm"

Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola da dün Morales'in sığınmacı olarak Arjantin'e geldiğini açıklamıştı.

Sola, telefonla katıldığı TN televizyonundaki programda, Morales ve beraberindekilere ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: