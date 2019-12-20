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Meksika Devlet Başkanı Obrador, yeni ticaret anlaşmasından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 21:04 | Son Güncelleme

Meksika Devlet Başkanı Obrador, yeni ticaret anlaşmasından memnun

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Temsilciler Meclisi'nin Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alacak Yeni Serbest Ticaret Anlaşması'nı (USMCA) kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Lopez Obrador, NAFTA'nın yerini alacak USMCA'nın genel kurulda 41'e karşı 385 oyla kabul edilmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Hesabından anlaşmanın kabul edilmesini canlı olarak izleyen Lopez Obrador, "çok güzel bir haber" yorumunda bulundu.

Bu anlaşmanın ABD, Meksika ve Kanada halkı için çok iyi olacağını kaydeden Lopez Obrador, iyi ve şanslı olduklarını ifade etti.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon da Twitter'dan yaptığı açıklamada, USMCA'nın onaylanmasının Meksika için yeni bir yatırım ve büyüme aşaması anlamına geldiğini belirterek, "Belirsizlik dönemi kapanıyor, şimdi ileri gitme zamanı, çok güzel haber." yorumu yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi dün ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarında simgesel bir yeri olan Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onaylamıştı.

NAFTA yerini alacak USMCA genel kurulda 41'e karşı 385 oy ile kabul edilmişti.

- USMCA'nın NAFTA'dan farkları

Anlaşmanın, NAFTA'dan otomobil sektörünü, süt ürünlerini, fikri mülkiyet haklarını ve geçerlilik süresini ilgilendiren 4 temel farkı bulunuyor.

Bu farklar arasında, serbest ticaret için en büyük ve olumsuz etkiyi, otomobil sektörüne getirilen daha yüksek vergi standartlarının yaratacağı belirtiliyor.

USMCA çerçevesindeki yeni kurallara göre, otomobil ticaretinin üye ülkeler arasında "sıfır gümrük vergisi" ile yapılabilmesi için parçalarının en az yüzde 75'inin Kuzey Amerika kıtasında üretilmesi gerekiyor.

ABD'nin, NAFTA'da yüzde 62,5 olan bu oranın yükseltilmesini Meksika'ya Çin, Japonya ve Güney Kore'den gelen otomobil parçalarını kısıtlamak için istediği biliniyor.

Sıfır gümrük vergisine ilişkin yeni düzenleme, otomobil parçalarının yüzde 40 ila 45'inin, saatte en az 16 dolar ücret ödenen işçilerce yapılması şartı da koşuyor. Bu iki kuralın, sadece Meksika'nın otomotiv sektörüne zarar vermekle kalmayıp, tüm kıtada otomobil fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor.

Fiyatlardaki artışın ise talebi düşürmek suretiyle, otomotiv sektörünün aleyhine işleyeceği ifade ediliyor.

NAFTA'nın aksine süre sınırı da bulunan USMCA, üye ülkelerce 6 yılda bir gözden geçirilebilecek ve uzatılmaması halinde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 16 yılda iptal olacak.

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