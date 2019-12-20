Meksika Devlet Başkanı Obrador, yeni ticaret anlaşmasından memnun

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Temsilciler Meclisi'nin Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alacak Yeni Serbest Ticaret Anlaşması'nı (USMCA) kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Lopez Obrador, NAFTA'nın yerini alacak USMCA'nın genel kurulda 41'e karşı 385 oyla kabul edilmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Hesabından anlaşmanın kabul edilmesini canlı olarak izleyen Lopez Obrador, "çok güzel bir haber" yorumunda bulundu.

Bu anlaşmanın ABD, Meksika ve Kanada halkı için çok iyi olacağını kaydeden Lopez Obrador, iyi ve şanslı olduklarını ifade etti.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon da Twitter'dan yaptığı açıklamada, USMCA'nın onaylanmasının Meksika için yeni bir yatırım ve büyüme aşaması anlamına geldiğini belirterek, "Belirsizlik dönemi kapanıyor, şimdi ileri gitme zamanı, çok güzel haber." yorumu yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi dün ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarında simgesel bir yeri olan Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onaylamıştı.