Meksika Devlet Başkanı Obrador, yönetiminin suçla mücadele stratejisini savundu

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, hükümetin yürüttüğü suçla mücadele stratejisini savundu.

Ansalatina internet sitesinde yer alan habere göre, Obrador düzenlediği basın toplantısında, ülkede son iki günde düzenlenen saldırılarda 14'ü polis 28 kişinin öldürülmesinin ardından yönetiminin suçla mücadelede doğru bir strateji yürüttüğünü söyledi.

Obrador, bu bağlamda Meksika'nın en yoksul kesiminin yaşam standartlarının iyileştirilmesine odaklanan bir strateji yürüttüklerini ve bunu sürdüreceklerini kaydetti.

Şiddete başvurmadan suçla mücadele stratejisini devam ettireceklerini vurgulayan Obrador, er yada geç ülkede huzurun sağlanacağını dile getirdi.

Kendileri için barışın adalet ve güvenlik kurumlarının performansı ile sağlanmasının önemli olduğunu belirten Obrador, "Stratejimize devam edeceğiz. Ben iyimserim. Ülkede barışı başaracağımıza inanıyorum. Bu bir süreç. Kararlılıkla ilerliyoruz. Sosyal ayrışmanın sebeplerine yönelik çözümlere odaklanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Meksika'da, bu yıl ağustos ayı itibarıyla 23 bin 63 kişinin cinayete kurban gittiği biliniyor.

Yetkililer, daha önce ülkede yılın ilk 6 ayında 2018'in aynı dönemine göre cinayet vakalarının yüzde 5,3 arttığını açıklamıştı. Bu rakamlara göre, ülkede günde ortalama 100 cinayet işlendi.

