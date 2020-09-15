Meksika Devlet Başkanı Obrador'un 'Siyasi düzenin tüm yanlışlarının sembolü' deyip satamadığı lüks başkanlık uçağının hikayesi

Meksika'da bugün Devlet Başkanı Andreas Manuel Lopez Obrador'un iki yıldır satamadığı başkanlık uçağı için düzenlediği piyangonun çekilişi yapılacak. Fakat çekilişin 100 talihlisi, uçak yerine 2 milyar pesoluk (yaklaşık 94 milyon dolar) ödülü paylaşacak.

130 milyon dolarlık Boeing Dreamliner tipi uçak, eski Devlet Başkanı Felipe Calderon tarafından sipariş edilmiş ve 2016'da yerine seçilen halefi Enrique Pena Nieto tarafından teslim alınmıştı. Uçağa daha sonra iç donanımı için 80 milyon dolar daha harcanmıştı.

Solcu lider Obrador, "Ülkede bu kadar yoksulluk var, bu uçağa binmek halka hakarettir" diyerek iktidara gelir gelmez ilk işinin uçağı satmak olacağı vaadinde bulundu.

Uçağın parasının yoksullukla mücadele için kullanılacağını söyleyen Obrador, 2018'de ezici bir farkla iktidara geldi ancak uçağı bir türlü satamadı.

'Uçağı nereye park edeceğim?'

Obrador, Ocak ayında "siyasi düzenin tüm yanlışlarının sembolü" dediği uçağı elden çıkarmak için bir çekiliş düzenleme kararı aldı.

Fakat uçağı kazanan sıradan bir vatandaşın bununla ne yapacağı, benzinini, hangar kirasını nasıl ödeyeceği gibi sorular ortaya atıldı.