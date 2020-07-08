Meksika Devlet Başkanı Washington’da İlk Defa Trump ile Görüşecek

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bugün resmi bir ziyaret için Washington’a geldi ve ilk defa Başkan Donald Trump’la görüşecek. Ziyaret, başkanlık seçimine 4 aydan kısa bir süre kala bazı Demokrat Partililer arasında memnuniyetsizliğe neden oldu.

Obrador ve Trump, ABD- Meksika- Kanada arasındaki Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alan ve 1 Temmuz’da yürürlüğe giren ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’nı (USMCA) resmen onaylayacak.

Aralarında Meksika’nın en zengin kişisi olan ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Carlos Slim’in de bulunduğu işadamları heyeti ile Washington’a gelen Obrador, Trump ile öğleden sonra görüşecek. Obrador, Beyaz Saray’da verilecek akşam yemeğinde Amerikalı işadamlarıyla da bir araya gelecek.

Solcu lider Obrador’un ziyareti, Başkan Donald Trump’ın Meksika karşıtı söylemleri ve bazı Meksikalılar’ı ‘’suçlular ve tecavüzcüler’’ olarak nitelemesi nedeniyle Meksika’da tepkilere neden oldu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 2018’deki seçimle göreve gelmesinden bu yana ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştiriyor. Tarifeli uçuşla yola çıkan Obrador’un uçakta yüz maskesi taktığı video da sosyal medyada paylaşıldı.