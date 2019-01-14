Meksika devlet başkanından akaryakıt hırsızlığıyla mücadele açıklaması

Obrador, bazı yerlerde şartların iyileşmeye başladığını belirterek, panik yapmamalarını, mevcut durumun yalnızca dağıtımla ilgili olduğunu ve yeterli benzinin olduğunu ifade etti.

Boru hatlarının güvenliğini sağlamak için 5 binden fazla emniyet gücünün görev yaptığını bildiren Obrador, arzlar normale dönene kadar artırılmış güvenliği sürdürme sözü verdi.

Obrador, güvenlik devriyelerinin, Körfez kıyılarından Meksiko şehrine kadar benzin taşıyan önemli bir boru hattında cuma gününün sonundan bu yana herhangi yeni bir yasa dışı eylemin önüne geçtiğini söyledi.

Akaryakıt hırsızlığı nedeniyle bazı boru hatlarının hizmete kapatılmasının ardından dağıtımdaki aksamalar nedeniyle ülke genelinde yaşanan akaryakıt sıkıntısı ikinci haftasına girerken, Devlet Başkanı Lopez Obrador, akaryakıt hırsızlığıyla mücadelede önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Boru hatlarının kapatılması nedeniyle akaryakıt dağıtımı geçici olarak tankerlerle yapılırken, vatandaşların benzin ve motorin bulmakta zorlandığı ve yaşanan gecikmeler sonucu benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluştuğu kaydedilmişti.

Meksiko eyaletinde vatandaşların üzerinde çatlaklar oluşan boru hattından sızan petrolü plastik leğenlere ve şişelere doldurduğu görüntüler hafta sonu sosyal medyada yayılmıştı.

Devlet Başkanı Obrador, vatandaşlara hitabında, akaryakıt sıkıntısının boru hatlarından yapılan hırsızlıkla mücadelenin sonucu olduğunu belirterek vatandaşlardan sabırlı olmalarını istemişti.

1 Aralık 2018'de yemin ederek göreve başlayan yeni Devlet Başkanı Obrador, devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan hırsızlıkla mücadele etme sözü vermişti.

Obrador, suç şebekelerinin boru hatlarına açtıkları deliklere kaçak musluklar yerleştirerek hatlar üzerinde depolar kurduğunu ifade etmişti.

Akaryakıt hırsızlarıyla mücadele için bazı boru hatlarının kapatılması talimatı veren Obrador, "Bakalım ilk önce kim yorulacak, yakıt hırsızları mı biz mi?" diyerek bu duruma daha fazla göz yumulmayacağını vurgulamıştı.

Ülkede devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

