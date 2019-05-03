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Meksika Devlet Başkanı'ndan "gazeteci cinayetlerinin cezasız kalmayacağı" sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 09:37 | Son Güncelleme

Meksika Devlet Başkanı'ndan "gazeteci cinayetlerinin cezasız kalmayacağı" sözü

MEKSİKO (AA) - Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede işlenen gazeteci cinayetlerinin cezasız kalmayacağını belirtti.

Lopez Obrador'un günlük basın açıklaması esnasında, ülkede geçen sene öldürülen bir gazetecinin oğlu, babasının faillerinin bulunması için Devlet Başkanı'ndan yardım istedi.

Babasıyla aynı ismi taşıyan Carlos Dominguez'in talebi üzerine Obrador, kendisine Başsavcı Alejandro Gertz Manero ile görüşme ayarlayacağını söyledi.

Başsavcılık ofisine, söz konusu cinayetle ilgili davayı eyalet savcılardan devralması talimatı verileceğini belirten Lopez Obrador, gazeteci cinayetlerinin cezasız bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

77 yaşındaki gazeteci Carlos Dominguez Rodriguez, geçen yılın başında, Tamaulipas eyaletinin Nuevo Laredo kentinde, yakınlarının bulunduğu aracı kullandığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Diğer yandan gazeteci ve radyo sunucusu Reynaldo Lopez ve muhabir Carlos Cota, şubat ayında, Hermosillo kentinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğramış, saldırıda Lopez yaşamını yitirirken, Cota da yaralanmıştı.

Lopez'in ölümüyle Meksika'da 2000'den Şubat 2019'a kadar cinayete kurban giden gazeteci sayısı 144'e yükselmişti.

Ülkede 21 medya çalışanın da 2005'ten bu yana kayıp olduğu ifade ediliyor.

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Andrés Manuel López Obrador

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