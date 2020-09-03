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Meksika donanmasından tekneye nefes kesen uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 11:45 | Son Güncelleme

Meksika donanmasının, denizde tekneye düzenlediği nefes kesen operasyonda 2.9 ton kokain ele geçirildi.Meksika donanması, uyuşturucu ile mücadele kapsamında nefes kesen bir operasyona imza attı.

Meksika donanmasının, denizde tekneye düzenlediği nefes kesen operasyonda 2.9 ton kokain ele geçirildi.
Meksika donanması, uyuşturucu ile mücadele kapsamında nefes kesen bir operasyona imza attı. Meksika açıklarında bir tekneye operasyon düzenlendi. Helikopterden tekneye inen askerler, gemide bulunan 2.9 ton kokaine el koydu. Donanma tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Karayip Denizi kıyısında bulunan Mahahual kenti açıklarında gerçekleştirilen operasyon sırasında 3 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

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