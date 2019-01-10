HABER

"Meksika duvarının parasını Meksika ödeyecek demedim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 22:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Duvarın parasını Meksika'ya ödetme) Asla bunu söylemedim ve onların bir çek yazacağını asla kastetmedim" - "Ulusal afet ilan etme konusunda mutlak hakkım var. Hukukçular bana böyle tavsiye etti. Şu anda bunu yapmaya hazır değilim ama zorunda kalırsam bu konuda kafamda şüphe yok"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın sınıra örülecek duvarın parasını ödeyeceğini söylemediğini savundu.

Trump, Teksas'taki Meksika sınırı bölgesini ziyareti öncesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan medyasının Başkanlık yarışı sırasında "Duvarın parasını Meksika ödeyecek" ifadelerini gündeme getirdiğini söyleyen Trump, "Asla bunu söylemedim ve onların bir çek yazacağını asla kastetmedim." dedi.

"Meksika'nın dolaylı olarak duvarın bedelini ödeyeceğini kastettiğini" aktaran Trump, ABD'nin Meksika ve Kanada ile yaptığı serbest ticaret anlaşması üzerinden Meksika'dan önemli bir menfaat elde edeceğini kaydetti.

- "Bu bir ulusal afettir "

Trump, ABD'nin güney sınırından ülkeye yasa dışı yollarla geçişi "ulusal afet" olarak niteleyerek, Başkanlığın yetkisinde bulunan "ulusal afet ilanı"nı Meksika sınırına örülecek duvar için yapabileceğini vurguladı.

Hukuki danışmanlarının da kendisine sınır bölgesinde ulusal afet ilanı yapabileceğini söylediğini iddia eden Trump, "Ulusal afet ilan etme konusunda mutlak hakkım var. Hukukçular bana böyle tavsiye etti. Şu anda bunu yapmaya hazır değilim ama zorunda kalırsam bu konuda kafamda şüphe yok." diye konuştu.

ABD'de olağanüstü haller valiler tarafından ilan edilirken federal hükümet başkanı da yasa kapsamında bazı konu ve olaylara yönelik ulusal afet ilanı yapabiliyor.

Başkanın ulusal afet ilan etmesiyle söz konusu bölge veya konuda federal hükümetin kaynakları, Başkanın yapmak istediği icraata kongrenin onayı olmaksızın aktarılabiliyor.

Trump'ın, Meksika duvarı için ulusal afet ilan etmesi halinde yönetim Kongreden onay almadan duvarın yapımı için kaynak ayırabiliyor.

PARTNERŞarkıcı Özgün'ün inanılmaz değişimi! Öyle bir hale geldi ki...Şarkıcı Özgün'ün inanılmaz değişimi! Öyle bir hale geldi ki...
Büyükçekmece'de dev dalgalar zor anlar yaşattıBüyükçekmece'de dev dalgalar zor anlar yaşattı
Korkutan deprem! 4.8 şiddetinde salladıKorkutan deprem! 4.8 şiddetinde salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Meksika duvarı Trump

En Çok Okunan Haberler

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Deniz Çakır hakkında flaş gelişme!

Deniz Çakır hakkında flaş gelişme!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

11 dakika arayla 2 deprem!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın lastiği patladı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik!

Eren Erdem’in avukatlarından tutuklanmasına itiraz

Önce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçti

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.