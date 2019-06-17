Meksika düzensiz göç akışına karşı tedbirleri artırıyor

MEKSİKO (AA) - Meksika, Orta Amerika ülkelerinden gelerek ABD ve Kanada'ya gitmek üzere ülkeden geçen düzensiz göçmenlere karşı tedbirlerini artırıyor.

Ulusal Göç Enstitüsü, Meksika hükümetinin bin ilave göç memuru ile 6 bin ulusal muhafızı görevlendireceğini açıkladı.

Meksikalı otoritelerin güney sınırındaki tedbirleri artırdığı ve yaklaşık 800 göçmeni taşıyan bir grup kamyonu engellediği kaydedildi.

ABD, Orta Amerika ülkelerinden topraklarına doğru gelen göç akınını durdurmak için Meksika'ya sınırlarındaki önlemleri artırması yönünde baskı yapıyordu.

- Trump'tan Meksika'ya "göçmen vergisi" tehdidi

ABD yönetimi, geçen hafta Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için Meksika'nın hiçbir şey yapmadığını ileri süren Trump, her ay söz konusu gümrük vergisinin yüzde 5 daha artırılacağını ve 1 Ekim'de yüzde 25'e ulaşana kadar süreceğini bildirmişti.