Meksika: ‘Göçü Önlemek için Bölgesel Önlemler Görüşülebilir’

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Meksika ve ABD’nin Orta Amerika’dan göçmen akışını önlemek için yeni önlemleri gelecek ay görüşebileceklerini söyledi. Ebrard bu çabalara Brezilya ve Panama’nın da dahil edilebileceğini kaydetti.
Ebrard geçen hafta Meksika ve ABD arasında varılan anlaşma uyarınca 45 gün içinde Meksika’dan ABD sınırına göçmen akışında azalma olmazsa yeni önlemlerin alınabileceğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’nın ABD sınırına göçmen akışını azaltacak somut önlemler almaması halinde bu haftadan itibaren Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 5’le başlayıp yüzde 25’e kadar varacak ek gümrük vergileri uygulanacağı sözünü vermişti. Washington’da yapılan heyetler arası görüşmeler sonunda Cuma günü geç saatlerde taraflar arasında uzlaşı sağlanmış ve Trump yönetimi vergileri yürürlüğe koymaktan şimdilik vazgeçmişti.
ABD’nin Çin’in ardından Meksika’yla yeni bir ticaret savaşına girebileceği kaygısının ardından vergilerden vazgeçildiği açıklaması küresel piyasalarda olumlu etki bıraktı. Dünya genelinde borsalar yükselirken ABD devlet tahvillerinde düşüş yaşandı. Meksika pesosuysa dolar karşısında yüzde iki yükseldi.
Anlaşma kapsamında Meksika ABD’den sığınma talep eden göçmenlerin süreci Meksika’da beklemelerini sağlayan programı hızla genişletme sözü vermis ayrıca güneyde Guatemala’yla sınırını 6 bin Ulusal Muhafız göndererek güçlendireceğini bildirmişti.
Trump ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada Meksika parlamentosunun anlaşmanın gerekli kısmını onaylamaması halinde ek gümrük vergilerini yürürlüğe koyacağını söyledi.
Trump Twitter’dan yazdığı mesajda ‘‘Oylamada sorun çıkmasını beklemiyoruz ancak olur da onay çıkmazsa gümrük vergileri yürürlüğe konacak’’ dedi.
Öte yandan Trump Meksika’nın Cuma günü açıklanan anlaşmanın ötesinde de bazı adımlar atma konusunda hemfikir olduğunu kaydetti. Ancak Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, Başkan Trump’ın gizli bir anlaşma olduğu şeklinde yorumlanan iddialarını reddetti.
Ebrard, Meksika’nın BM ve Guatemala, Panama ve Brezilya’yla birlikte bölgesel bir sığınmacı sistemi kurulması için bir tasarı üzerinde çalıştığını belirtti.
Ebrard, alınan önlemlerin başarısız olması halinde ABD ile birlikte Guatemala, Panama ve Brezilya gibi ülkelerle bölgesel bir plan üzerinde görüşmek gerekeceğini söyledi. Ancak Ebrard böyle bir planın da önce Meksika Kongresi’nin onayından geçmesi gerektiğini hatırlattı.
El Salvador ve Honduras’tan gelen göçmenler Meksika üzerinden ABD’ye geçmeden önce ilk olarak Guatemala’dan; Kübalı ve Haitililer ise önce Panama’dan geçiyor. Afrikalı göçmenlerse kuzeye olan yolculuklarının ilk etabında Brezilya’ya uçuyor.
Ebrard ayrıntı vermemekle beraber sığınma talep edeceklerin vardıkları ilk ülkeden sığınma talebinde bulunmalarını istiyor.
Ebrard’ın bu planı ABD’nin uzun zamandır ısrarcı olduğu ABD’ye giden sığınmacıların Meksika’ya sığınma talebinde bulunmaları önerisinden farklı.
Bu talep geçen hafta müzakereler sırasında ABD heyeti tarafından yeniden gündeme taşınmış ancak Meksika tarafından reddedilmişti.
ABD sınır görevlileri Mayıs ayında Meksika’dan ABD’ye giden 132 binden fazla yasadışı göçmeni gözaltına aldı. Bu 2006’dan bu yana görülen en yüksek aylık gözaltı rakamı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum