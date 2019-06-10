Meksika: ‘Göçü Önlemek için Bölgesel Önlemler Görüşülebilir’

ABD’nin Çin’in ardından Meksika’yla yeni bir ticaret savaşına girebileceği kaygısının ardından vergilerden vazgeçildiği açıklaması küresel piyasalarda olumlu etki bıraktı. Dünya genelinde borsalar yükselirken ABD devlet tahvillerinde düşüş yaşandı. Meksika pesosuysa dolar karşısında yüzde iki yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’nın ABD sınırına göçmen akışını azaltacak somut önlemler almaması halinde bu haftadan itibaren Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 5’le başlayıp yüzde 25’e kadar varacak ek gümrük vergileri uygulanacağı sözünü vermişti. Washington’da yapılan heyetler arası görüşmeler sonunda Cuma günü geç saatlerde taraflar arasında uzlaşı sağlanmış ve Trump yönetimi vergileri yürürlüğe koymaktan şimdilik vazgeçmişti.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Meksika ve ABD’nin Orta Amerika’dan göçmen akışını önlemek için yeni önlemleri gelecek ay görüşebileceklerini söyledi. Ebrard bu çabalara Brezilya ve Panama’nın da dahil edilebileceğini kaydetti.

Anlaşma kapsamında Meksika ABD’den sığınma talep eden göçmenlerin süreci Meksika’da beklemelerini sağlayan programı hızla genişletme sözü vermis ayrıca güneyde Guatemala’yla sınırını 6 bin Ulusal Muhafız göndererek güçlendireceğini bildirmişti.

Trump ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada Meksika parlamentosunun anlaşmanın gerekli kısmını onaylamaması halinde ek gümrük vergilerini yürürlüğe koyacağını söyledi.

Trump Twitter’dan yazdığı mesajda ‘‘Oylamada sorun çıkmasını beklemiyoruz ancak olur da onay çıkmazsa gümrük vergileri yürürlüğe konacak’’ dedi.

Öte yandan Trump Meksika’nın Cuma günü açıklanan anlaşmanın ötesinde de bazı adımlar atma konusunda hemfikir olduğunu kaydetti. Ancak Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, Başkan Trump’ın gizli bir anlaşma olduğu şeklinde yorumlanan iddialarını reddetti.

Ebrard, Meksika’nın BM ve Guatemala, Panama ve Brezilya’yla birlikte bölgesel bir sığınmacı sistemi kurulması için bir tasarı üzerinde çalıştığını belirtti.

Ebrard, alınan önlemlerin başarısız olması halinde ABD ile birlikte Guatemala, Panama ve Brezilya gibi ülkelerle bölgesel bir plan üzerinde görüşmek gerekeceğini söyledi. Ancak Ebrard böyle bir planın da önce Meksika Kongresi’nin onayından geçmesi gerektiğini hatırlattı.