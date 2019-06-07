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Meksika güney sınırına asker konuşlandıracak

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2019 10:42 | Son Güncelleme

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Guatemala sınırına asker konuşlandırılacağını söyledi.Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Washington’da ABD yetkilileri ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika’dan gelen göçleri engelleme hedefinin bir parçası olarak Guatemala ile olan güney sınırına asker konuşlandırılacağını söyledi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Guatemala sınırına asker konuşlandırılacağını söyledi.
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Washington’da ABD yetkilileri ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika’dan gelen göçleri engelleme hedefinin bir parçası olarak Guatemala ile olan güney sınırına asker konuşlandırılacağını söyledi. Ebrard gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sınıra 6 bin asker konuşlandıracağımızı söyledik" dedi.
Ebrard, Meksika’nın ABD ile göç konusundaki görüşmelerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi. ABD Devlet Başkanı Donald Trump, göçmen akışlarını içerecek daha fazla bir şey yapmaması halinde önümüzdeki haftadan itibaren Meksika ithalatında gümrük vergileri koymakla tehdit etmişti.

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