‘Meksika Güvenli Üçüncü Ülke Olmayı Reddedecek’

Trump Salı günü Meksika’dan ithal edilen ürünlere konulan gümrük vergilerini 10 Haziran’dan itibaren başlangıçta yüzde 5 olarak arttırma kararı almıştı. Trump’ın planına göre vergiler Ekim ayına kadar kademeli olarak yüzde 25’e kadar arttırılacak. Meksika’nın bunun önüne geçmesinin tek yoluysa ABD sınırına gelen yasadışı göçmenleri engellemesi.

Meksika’nın bir diğer beklentisiyse Orta Amerika ülkelerinin kalkınmasına destek olacak bir ‘Marshall planı’nın devreye sokulması.

Ayrıca Meksika’nın Orta Amerikalı göçmenlerin ABD’den önce Meksika’dan sığınma talep etmesi anlamına gelen ‘‘güvenli üçüncü ülke’’ statüsünü de kabul etmeyeceği belirtildi.

Meksikalı yetkililer görüşme öncesinde Meksika’nın duruşunun nasıl olacağını özetledi. Buna göre Meksika güney sınırının güçlendirilmesi için dolaylı güvenlik fonu aktarmayı önerecek.

Başkan Donald Trump Meksika’nın ABD sınırına Orta Amerikalı göçmenlerin akınını durdurmaması halinde bu ülkeden alınan ithal ürünlere ek gümrük vergisi getirilmesini planladığını açıklamıştı. Bunun ardından Meksika ve ABD’li heyetler Washington’da bir araya geldi.

Reuters’ın 17 ekonomi ve finans piyasası uzmanıyla yaptığı araştırmada 10 uzman Trump’ın vergileri yürürlüğe koyması halinde resesyonun ‘olası’ olduğunu, uzmanların dördüyse resesyonun ‘çok olası’ olduğunu söyledi. Kalan üç uzmansa resesyon olasılığının olmadığı yanıtını verdi.

Ekonomiler arka arkaya gelen iki çeyrekte daralma yaşanması halinde resesyona girmiş kabul ediliyor.

Meksika’nın 2018’deki 347 milyar dolarlık toplam ABD ithalatına bakıldığında yüzde 5 verginin 10-30 Haziran günleri arasında kabaca 1 milyar dolara mal olması bekleniyor. Vergilerin kademeli olarak artması halinde bu kayıp da orantılı olarak artacak.

Meksika ekonomisi Ocak - Mart ayları arasında yüzde 0,2 daraldı, bu da bu yıl için yapılan ekonomik büyüme öngörülerinin düşürülmesine neden oldu.

Trump’ın gümrük vergisi tehditlerine eleştiriler artıyor

Demokrat Parti’nin başkan aday adaylarından Elizabeth Warren Trump’ın Meksika’ya gümrük vergilerini arttırma kararını ‘‘tutarlı bir stratejiden uzak, rastgele ok atmak’’ olarak değerlendirdi.