‘Meksika Güvenli Üçüncü Ülke Olmayı Reddedecek’

Başkan Donald Trump Meksika’nın ABD sınırına Orta Amerikalı göçmenlerin akınını durdurmaması halinde bu ülkeden alınan ithal ürünlere ek gümrük vergisi getirilmesini planladığını açıklamıştı. Bunun ardından Meksika ve ABD’li heyetler Washington’da bir araya geldi.
Meksikalı yetkililer görüşme öncesinde Meksika’nın duruşunun nasıl olacağını özetledi. Buna göre Meksika güney sınırının güçlendirilmesi için dolaylı güvenlik fonu aktarmayı önerecek.
Ayrıca Meksika’nın Orta Amerikalı göçmenlerin ABD’den önce Meksika’dan sığınma talep etmesi anlamına gelen ‘‘güvenli üçüncü ülke’’ statüsünü de kabul etmeyeceği belirtildi.
Meksika’nın bir diğer beklentisiyse Orta Amerika ülkelerinin kalkınmasına destek olacak bir ‘Marshall planı’nın devreye sokulması.
Meksika ekonomisi resesyona girebilir mi?
Reuters’ın araştırmasına göre Başkan Donald Trump’ın ilan ettiği yeni gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi halinde Meksika ekonomisi resesyona girebilir.
Trump Salı günü Meksika’dan ithal edilen ürünlere konulan gümrük vergilerini 10 Haziran’dan itibaren başlangıçta yüzde 5 olarak arttırma kararı almıştı. Trump’ın planına göre vergiler Ekim ayına kadar kademeli olarak yüzde 25’e kadar arttırılacak. Meksika’nın bunun önüne geçmesinin tek yoluysa ABD sınırına gelen yasadışı göçmenleri engellemesi.
Reuters’ın 17 ekonomi ve finans piyasası uzmanıyla yaptığı araştırmada 10 uzman Trump’ın vergileri yürürlüğe koyması halinde resesyonun ‘olası’ olduğunu, uzmanların dördüyse resesyonun ‘çok olası’ olduğunu söyledi. Kalan üç uzmansa resesyon olasılığının olmadığı yanıtını verdi.
Ekonomiler arka arkaya gelen iki çeyrekte daralma yaşanması halinde resesyona girmiş kabul ediliyor.
Meksika’nın 2018’deki 347 milyar dolarlık toplam ABD ithalatına bakıldığında yüzde 5 verginin 10-30 Haziran günleri arasında kabaca 1 milyar dolara mal olması bekleniyor. Vergilerin kademeli olarak artması halinde bu kayıp da orantılı olarak artacak.
Meksika ekonomisi Ocak - Mart ayları arasında yüzde 0,2 daraldı, bu da bu yıl için yapılan ekonomik büyüme öngörülerinin düşürülmesine neden oldu.
Trump’ın gümrük vergisi tehditlerine eleştiriler artıyor
Demokrat Parti’nin başkan aday adaylarından Elizabeth Warren Trump’ın Meksika’ya gümrük vergilerini arttırma kararını ‘‘tutarlı bir stratejiden uzak, rastgele ok atmak’’ olarak değerlendirdi.
Warren bunun kimseye faydası olmayacağını söyledi.
Tutarlı bir ticaret politikası çağrısı yapan Warren ‘‘Kimse müttefik edinerek güç kazanmak varken kendi kendine savaşa gitmez’’ diye konuştu.
Bir diğer Demokrat Başkan aday adayı Amy Klobuchar, Trump’ı gümrük vergileriyle kaos yaratmakla suçladı.
Yine Demokrat başkan aday adaylarından Kirsten Gillibrand Başkan’ın ticaret ve ekonomi konularında plansız olduğunu ve yetkin olmadığını öne sürdü.
Kongre üyeleri Beyaz Saray’ı bu yılın başında, Trump’ı acil durum ilan ederek çeşitli devlet fonlarını sınırda bariyerlerin yenilenmesi ve inşasına yönlendirmesi konusunda aldığı desteğin aynısını almayı beklememesi konusunda uyarmıştı.
Salı günü Beyaz Saray yetkilileri ve Kongre üyeleri arasında yapılan toplantının ardından gazetecilere konuşan Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson ‘‘Gümrük vergilerinden memnun değiliz. O yüzden aynı desteği vereceğimiz sanılmasın’’ ifadelerini kullandı.
Öte yandan Meksika’nın ABD’ye göçmen akışını durdurmak için aldığı önlemler doğrultusunda 200 kadar askeri polis, göç yetkilileri ve federal polis, bin kişilik bir Orta Amerikalı göçmen grubunu otoyoldan kuzeye, ABD sınırına ilerlerken durdurdu.
Bir göçmenlik yetkilisi göçmenlerin Tapachula’daki bir gözaltı merkezine gönderileceklerini söyledi.
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