Meksika Honduraslı göçmenlerden bazılarını ülkelerine gönderdi

Diğer yandan, Honduraslı yetkililer, toplamda 600'den fazla Honduras vatandaşının uçak ya da otobüsle ülkeye ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, bazı göçmenlerin otobüslerle geri gönderilmesinin planladığı aktarıldı.

QUERETARO/CIUDAD HIDALGO (AA) - Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan ve hafta sonu Meksika sınırına kadar gelen göçmenlerden 219 Honduraslı ülkelerine geri gönderildi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, yaptığı açıklamada, göçmenlere, sığınma başvurusunda bulunabilecekleri, Meksika'da geçici çalışma izni alabilecekleri veya ülkelerine geri dönebilecekleri şeklinde 3 seçenek sunulduğunu ifade etti.

Ebrard, Meksika'nın ülkeye gelen göçmenler konusunda dünyadaki en cömert ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, "Dünyadaki çok az ülkede göçmenlere, sığınacak yer veya geçici iş imkanı sunuluyor." dedi.

Hafta sonu ülkeye yasal olarak 2 bin 400 göçmenin giriş yaptığını, bunlardan yaklaşık bininin ülkelerine geri dönmek için Meksika'dan yardım talep ettiğini söyleyen Ebrard, diğerlerinin ülkeye sığınma ya da geçici çalışma izni alma konusunda yasal süreçleri başlarken göçmen merkezlerinde tutulduklarını dile getirdi.

- Göçmenler, Meksikalı güvenlik güçleriyle çatışmıştı

El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkarak Guatemala'nın Meksika sınırındaki Tecun Uman kentine ulaşan göçmen sayısı, 20 Ocak'ta 5 bine ulaşmıştı.

Meksikalı güvenlik güçlerinin kapattığı sınır kapılarında bekleyen göçmenlerden yüzlercesi iki ülkenin sınırındaki Suchiate Nehri'nde yürüyerek Meksika'ya girmişti.