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Meksika kartelinin yeni hedefi kimya öğrencileri! Hademe olarak girip ağına çekiyorlar: "Uyuşturucu üretmek için ders seçiyorlar"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.12.2024 12:05
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Dünya dizi sektöründe gelmiş geçmiş en iyi dizi olarak gösterilen Breaking Bad dizisi gerçek oldu. Meksika'da kartel üyelerinin üniversitelere hademe olarak girip kimya öğrencilerini kartel adına uyuşturucu üretmek için işe aldığı ortaya çıktı. Teklif edilen maaşın mezunların kazandığı ücretten çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. Öte yandan üniversitedeki akademisyenler ise bazı öğrencilerin derslerini sadece uyuşturucu imalatı için seçtiklerini ifade ediyor...

Meksika kartelinin yeni hedefi kimya öğrencileri! Hademe olarak girip ağına çekiyorlar: "Uyuşturucu üretmek için ders seçiyorlar"

Dünya uyuşturucu üretimi ve ticaretinin merkezi olan Meksika'da, Breaking Bad dizisini aratmayan olaylar yaşanıyor. Uyuşturucu kartellerinin üniversitelerde hademe olarak işe girerek kimya öğrencilerini hedefine aldığı ve onları kartel adına çalışmaya teşvik ettiği öğrenildi. Uyuşturucu kullanıcılarının bağımlılığını arttırmaya yönelik fentanil üretme amacında olan karteller bu işlem için kimya öğrencilerine ihtiyaç duyuyor. Kartellerin öğrencilere teklif ettiği maaş da ortaya çıktı.

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BREAKING BAD GERÇEK OLDU

Birçok bağımsız dizi kuruluşu tarafından gelmiş geçmiş en iyi dizi olarak addedilen Breaking Bad dizisinde kimya öğretmeni Walter White kanser olduğunu öğrendikten sonra sıkıcı hayatında ailesine bir gelecek bırakabilmek için kimya alanındaki hünerlerini uyuşturucu üretmek için kullanmıştı.

Ürettiği metamfetaminin saflığının çok yüksek olmasının ardından ünlenen ve uyuşturucu ticaretine başlayan nam-ı diğer Heisengberg, adeta bir tek başına dünya çapında uyuşturucu baronu olmuştu.

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MEZUNLARIN KAZANDIĞININ İKİ KATINI TEKLİF EDİYORLAR

NTV'de yer alan habere göre, uyuşturucu kullanıcıların bağımlı hale gelmesi için daha güçlü fentanil üretmek isteyen karteller, üst düzey kimya bilgisine sahip çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Bunun için de üniversitede kimya öğrencilerini hedef alan kartel üyeleri fentanil üreticilerini "aşçı" olarak adlandırılıyor.

İkinci sınıf bir kimya öğrencisi, kartelin teklif ettiği aylık 800 dolarlık maaşın, mezunların kazandığı paranın iki katına yakın olduğunu aktardı.

Öğrenciler suç örgütü içinde farklı işleri olduğunu belirtti. Bazen, ilacı güçlendirmek veya öncüller yaratmak için deneyler yaptıklarını söyledi.

Diğer zamanlarda, fentanili toplu olarak üreten aşçıları ve yardımcıları denetlediklerini veya onlarla birlikte çalıştıklarını aktardılar.

KİMYA PROFESÖRLERİ İŞE ALINIYOR

Bir hacker grubu tarafından sızdırılan 2020 tarihli bir Meksika istihbarat değerlendirmesi, Sinaloa Karteli'nin salgının tedarik zincirlerini yavaşlatmasının ardından fentanil geliştirmek için kimya profesörlerini işe aldığını ortaya koydu.

PROFESÖRLER İSYANDA: "UYUŞTURUCU YAPMAK İÇİN DERSE KAYIT OLUYORLAR"

Sinaloa Eyaletindeki bir üniversitede kimya profesörü, bazı öğrencilerin sadece sentetik uyuşturucuları pişirmek için gereken becerilere daha aşina olmak için kimya derslerine kaydolduğunu aktardı.

Kartellerin iddialı bir hedefi de var: Fentanil üretiminde olmazsa olmaz kimyasal bileşikleri sentezlemek, böylece bu hammaddeleri Çin'den ithal etme zorunluluğundan kurtulmak.

ABD yetkilileri, eğer başarılı olurlarsa bunun, fentanil krizinde korkutucu yeni bir aşama anlamına geleceğini söylüyor.

ABD'de yalnızca 2023'te 107 bin 543 kişinin yüksek dozdan öldüğü tahmin ediliyor. Bunlardan 74 bin 702'sinin ölümünde fentanil gibi sentetik opioidler rol oynadı.

Kaynak: NTV

Anahtar Kelimeler:
Meksika uyuşturucu Kartel üniversite
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