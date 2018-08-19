Meksika kıyılarında 113 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

MEXICO CITY (AA) - Meksika'da Chiapas eyaleti açıklarında 113 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.
Çevre Koruma Ajansından yapılan açıklamada, son üç haftada toplam 113 deniz kaplumbağasının ölü bulunduğu belirtildi.
Bölgede paniğe neden yol açan olaydan sonra, konuyla ilgili araştırma başlatıldı ve deniz suyu incelemeye alındı.
Su kaplumbağalarının zehirli "alg" bitkileri veya balıkçı kancaları nedeniyle ölmüş olabileceğini tahmin ediliyor.
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