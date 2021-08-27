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Meksika, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini yasakladı! Yapana 7 yıl hapis cezası

27.08.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da hayvanlar üzerinde yapılan kozmetik testlerin yasaklanmasını içeren Genel Sağlık Yasa Tasarısı, Senatonun İkinci Yasama Çalışmaları Komisyonu ve Birleşik Sağlık Komisyonları tarafından oy birliği ile onaylandı. Buna göre ürünlere hayvanlar üzerinde test edilmediğini gösteren etiketler konulacak, hayvanlar üzerinde kozmetik ürünleri test edenlere 2 ila 7 yıl hapis cezası verilecek.

Meksika, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini yasakladı! Yapana 7 yıl hapis cezası

Senato komisyonlarında kabul edilen Genel Sağlık Yasa Tasarısında, kozmetik araştırma amacıyla hiçbir kozmetik içeriğin, satışa hazır kozmetik ürünün ve bunların içerdiği bileşenler ya da bu bileşenlerin karışımlarının hayvanlar üzerinde test edilemeyeceği açıkça ifade ediliyor. Ayrıca yasa tasarısı ile içeriğinde hayvanlar üzerinde test edilmiş herhangi bir bileşen ya da bunların kombinasyonları bulunan her türlü kozmetik ürünün ülkede üretilmesi, pazarlanması veya ithal edilmesi yasaklanacak.

Yasa tasarısı ile tüketicilerin bilgi edinme hakkı sebebiyle satışa sunulan kozmetik ürünlerde, üretiminde hayvan testi yapılmadığını ifade eden etiketlerin bulunması da zorunlu hale getiriliyor.

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HAYVANLARA ÜZERİNDE TEST EDENLERE 2 İLA 7 YIL HAPİS CEZASI

Yasa tasarısı kapsamında hayvanlar üzerinde kozmetik testler yapan ve bu testlerin geliştirilmesine katılan kişiler ile bu kişileri işe alan, yöneten ve buna izin verenler 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve o günkü ceza biriminin 200 ila 2 bin katı para cezası ile cezalandırılacak.

Yasa tasarısı ile ayrıca, üreticilere hayvanlar üzerinde yaptıkları kozmetik ürünlerin güvenlik ve etkinliğini ölçen testlere alternatif yöntemler geliştirmeleri açısından yasa yürürlüğe girdiğinden itibaren iki yıllık bir süre tanınacak.

(İHA)

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Meksika
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