HABER

Meksika, "La Paz'daki büyükelçiliğini çevreleyen Bolivyalı istihbaratçılar"dan rahatsız

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 23:52 | Son Güncelleme

Meksika Dışişleri Bakanlığı: - "11 Kasım'dan bu yana büyükelçilik ve resmi konutun etrafındaki güvenlik güçlerinin aşırı varlığından derin endişe duyuluyor"

BOGOTA (AA) - Meksika'dan, "La Paz Büyükelçiliğinin etrafındaki Bolivyalı istihbaratçı ve güvenlik güçlerinin aşırı varlığı" nedeniyle endişe duyulduğu bildirildi.

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan süreci "darbe" olarak niteleyen ve Morales'e destek veren Meksika Dışişleri Bakanlığı, bu ülkenin başkenti La Paz'daki büyükelçiliğinin etrafında çok sayıda Bolivyalı istihbaratçı ve güvenlik gücünün varlık gösterdiğini iddia etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "11 Kasım'dan bu yana büyükelçilik ve resmi konutun etrafındaki güvenlik güçlerinin aşırı varlığından derin endişe duyulduğu" vurgulandı.

"Bolivya Çokuluslu Devleti'nin yetkililerine, Viyana Sözleşmesi'nin gerekliliklerini saygıyla ve tam uygulaması" çağrısı yapılan açıklamada, Meksika’nın söz konusu diplomatik misyonlara saygı gösterileceğine ve korunacağına inandığı belirtildi.

Açıklamada, Viyana Sözleşmesi'nin, diplomatik misyonlara, misyon şeflerinin onayı dışında, bulundukları ülkelerin güvenlik güçlerinin giremeyeceği, araçların aranamayacağı ve tam korunması ve saygı gösterilmesi gerektiği ifade edilen hususları paylaşıldı.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Eve Morales, polislerin, hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.

Süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümeti Morales'e siyasi sığınma vereceğini duyurmuş, daha sonra Meksika Hava Kuvvetlerinin bir uçağını göndererek Morales'i Bolivya'dan çıkarmıştı.

Köpekten insanlara trafik ışığı dersi Köpekten insanlara trafik ışığı dersi
Adıyaman'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralıAdıyaman'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Oktay: Türkiye Libya ile varılan mutabakattan geri adım atmayacak Oktay: Türkiye Libya ile varılan mutabakattan geri adım atmayacak 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolivya Evo Morales Meksika

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyetten dev operasyon! Binlerce gözaltı var!

Emniyetten dev operasyon! Binlerce gözaltı var!

Kütahya'da yemekten zehirlenen 150 asker hastaneye kaldırıldı

150 asker hastaneye kaldırıldı!

Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu

Mansur Yavaş harekete geçti! 'Rüşvet' iddiasında flaş gelişme

Konya'nın Kulu ilçesinde ahırda yangın çıktı! 240 hayvan telef oldu

Acı haber! Yanarak telef oldular

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki: Skandal bir karara imza atmıştır

Fahrettin Altun'dan sert tepki: Skandal bir karara imza atmıştır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.