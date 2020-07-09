Meksika Liderinden Trump’la Görüşmesinde Olumlu Mesajlar

Lopez Obrador ise ‘‘Hiçbir zaman egemenliğimizi ihlal edecek ya da ona zarar verecek uygulamalara gitmediniz. Bize sömürge gibi davranmadınız. Amerikan halkına, ‘Başkanınız bize saygıyla yaklaştı’ demek için buradayım’’ dedi.

Trump, iki liderin ülkelerini refah, güvenlik ve uyum içinde bir ortak geleceğe taşıma sözü veren deklarasyona imza attıklarını söyledi.

İki lider ticaret, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı ve göç konusundaki farklı görüşlerine rağmen görüşmenin ardından yaptıkları açıklamalarda olumlu mesaj verdi.

Lopez Obrador, gümrük vergisi tehditleri ve Meksikalılar’a karşı sert söylemlerine rağmen Başkan Trump’ın kendilerine saygıyla yaklaştığını söyledi.

Lopez Obrador ve Trump, ABD, Meksika ve Kanada arasındaki Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alan ve 1 Temmuz’da yürürlüğe giren ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’nı (USMCA) resmen onayladı.

Beyaz Saray, Lopez Obrador da dahil Meksika delegasyonunun tamamına, ziyaret öncesinde Corona virüsü testi uygulandığını bildirdi.

İki lider Corona virüsü önlemleri kapsamında bir araya geldiklerinde el sıkışmadı, ancak her ikisi de görüşme sırasında maske takmadı.

Trump geçen yıl Meksika’yı ABD’ye yasadışı giren göçmenleri kontrol etmesi için gümrük vergileriyle tehdit etmişti. Trump, Lopez Obrador’un sınırda asker sayısını arttırmayı ve Orta Amerikalı göçmenlerin sınırı geçmesini önlemek için başka adımlar atmayı kabul etmesinin ardından Trump, bu tehditten geri adım atmıştı.

İki gün sürmesi planlanan etkinlik Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun ABD’nin yeni gümrük tarifeleri nedeniyle daveti reddetmesi üzerine bir güne indirildi. Trump, Trudeau ile daha sonra konuşacağını ve Kanadalı heyetin daha uygun bir zamanda Washington’u ziyaret edeceğini söyledi.

Lopez Obrador, enerji sektörünü devletleştiren bir modeli uygulamaya geçirmeye çalışıyor ve sektörde birçok firmayla yapılan anlaşmaları yeniden gözden geçiriyor. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar özel sektörün Trump’ın enerji altyapısı alanındaki milyarlarca dolarlık sözleşmenin yeniden müzakere edilmesi konusundaki kaygıları dile getirmesini bekliyordu.