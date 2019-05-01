HABER

Meksika maden kazası kurbanlarının ceset kalıntılarını arayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 23:34 | Son Güncelleme

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Pasta de Conchos maden ocağında 2006'da meydana gelen göçükte toprak altında kalan 63 işçiye ait ceset kalıntılarının çıkarılması için talimat verdi

MEKSİKO (AA) - Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Pasta de Conchos maden ocağında 13 yıl önce meydana gelen göçük nedeniyle yaşamını yitiren 63 işçiye ait ceset kalıntılarının çıkarılması için ilgili birimlere talimat verdiğini bildirdi.

Lopez Obrador, 2006 yılının şubat ayında Coahuila eyaletindeki Pasta de Conchos maden ocağında metan gazı patlaması nedeniyle göçük meydana geldiğini hatırlattı.

Toprak altında kalan 63 maden işçisine ait ceset kalıntılarının çıkarılması için ilgili birimlere talimat verdiğini belirten Lopez Obrador, bunun "bir adalet eylemi" olduğunu ifade etti.

Lopez Obrador, çalışmaların nasıl yürütüleceğinin henüz belli olmadığını, bunun için uzmanların görüşlerinin alınacağını kaydetti.

Pasta de Conchos maden ocağında 2006 yılında metan gazı patlamasına bağlı olarak göçük meydana gelmiş, bu sırada ocakta bulunan 73 madenciden 8'i ağır yanıklarla kurtarılmıştı. Hayatını kaybeden işçilerden yalnızca 2'sinin cesedine ulaşılmıştı.

Kazanın ardından göreve gelen hükümetler, toprak altında kalan 63 madencinin cesetlerinin çıkarılması için çalışma yapılmasını "çok tehlikeli ve masraflı olacağı, başarılı olma garantisi de bulunmadığı" gerekçesiyle kabul etmemişti.

Kurbanların aileleri, ceset kalıntılarının çıkarılması için yıllardır yetkililere baskı yapıyordu.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftler
Şanlıurfa’daki kazada ölenlerin cenazeleri memleketlerine getirildiŞanlıurfa’daki kazada ölenlerin cenazeleri memleketlerine getirildi
Pencereden düşen çocuk yaralandıPencereden düşen çocuk yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Andrés Manuel López Obrador Meksika

En Çok Okunan Haberler

Trump Türkiye'ye geliyor

Trump Türkiye'ye geliyor

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Ücret alınmamaktadır

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Ücret alınmamaktadır

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yarından itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yarından itibaren başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü açıklaması

Bakanlıktan 1 Mayıs açıklaması!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

İbrahim Kalın’ndan ABD’nin dini özgürlükler raporuna tepki

ABD'nin raporuna Türkiye'den ilk tepki

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği anda bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.