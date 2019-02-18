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Meksika Marias Adalarındaki cezaevini kapatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 20:34 | Son Güncelleme

Meksika Marias Adalarındaki cezaevini kapatacak

MEKSİKO (AA) - Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, ülkenin Pasifik kıyıları açıklarındaki Marias Adalarındaki federal cezaevinin kapatılacağını açıkladı.

Lopez Obrador, sürgün yeri olarak kullanılan Maria Madre Adası'nda 1905 yılında kurulan federal cezaevinin kapatılarak sanat, kültür ve çevre eğitim merkezine dönüştürüleceğini belirtti.

Cezaevindeki 600 kadar mahkumdan yaklaşık 200'ünün serbest bırakılacağını, diğer mahkumların ise farklı cezaevlerine sevk edileceğini kaydeden Lopez Obrador, adadaki çalışanların da farklı yerlerde istihdam edileceğini söyledi.

Lopez Obrador, kurulacak yeni kültür merkezine bir zamanlar adada hapse mahkum edilen, "Walls of Water" isimli romanın yazarı Jose Revueltas'ın adının verileceğini kaydetti.

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Manuel Lopez Obrador Maria Madre adası Marias Adaları

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