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Meksika, NAFTA'nın yerini alacak yeni anlaşmadan memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 00:25 | Son Güncelleme

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador: - "Bu anlaşma Meksika ekonomisine yardımcı olacak"

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Temsilciler Meclisi'nin, Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alacak olan Yeni Serbest Ticaret Anlaşması'nın (USMCA) onaylamasını memnuniyetle karşıladı.

Lopez-Obrador, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisinin anlaşmayı onaylamasına ilişkin "Bu anlaşma Meksika ekonomisine yardımcı olacak" değerlendirmesinde bulunarak, NAFTA konusunda ABD ile yaşanan görüş ayrılıklarının aşıldığını belirtti.

Anlaşmaya ilgili, Ulusal Saray'da yeni bir sözleşmenin imzalanacağını dile getiren Lopez-Obrador, çelik, alüminyum ve çevre konusunda da bazı anlaşmazlıkların çözüldüğünü kaydetti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bugün yaptığı açıklamada, NAFTA'nın değiştirilmiş yeni hali USMCA üzerinde Trump yönetimiyle anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

- USMCA'nın NAFTA'dan farkları

Anlaşmanın, NAFTA'dan otomobil sektörünü, süt ürünlerini, fikri mülkiyet haklarını ve geçerlilik süresini ilgilendiren 4 temel farkı bulunuyor.

Bu farklar arasında serbest ticaret için en büyük ve olumsuz etkiyi, otomobil sektörüne getirilen daha yüksek vergi standartlarının yaratacağı belirtiliyor.

USMCA çerçevesindeki yeni kurallara göre, otomobil ticaretinin üye ülkeler arasında "sıfır gümrük vergisi" ile yapılabilmesi için parçalarının en az yüzde 75'inin Kuzey Amerika kıtasında üretilmesi gerekiyor. ABD'nin, NAFTA'da yüzde 62,5 olan bu oranın yükseltilmesini Meksika'ya Çin, Japonya ve Güney Kore'den gelen otomobil parçalarını kısıtlamak için istediği biliniyor.

Sıfır gümrük vergisine ilişkin yeni düzenleme, ayrıca otomobil parçalarının yüzde 40 ila 45'inin saatte en az 16 dolar ücret ödenen işçilerce yapılmasını şart koşuyor.

Bu iki kuralın, sadece Meksika'nın otomotiv sektörüne zarar vermekle kalmayıp tüm kıtada otomobil fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor. Fiyatlardaki artışın ise talebi düşürmek suretiyle otomotiv sektörünün aleyhine işleyeceği ifade ediliyor.

Öte yandan NAFTA'nın aksine süre sınırı da bulunan USMCA, üye ülkeler tarafından 6 yılda bir gözden geçirilebilecek ve uzatılmaması halinde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 16 yıl içerisinde iptal olacak.

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ABD ve Meksika Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador

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