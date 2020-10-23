Meksika’nın 4 milyon dolar değerindeki tuhaf şeytan kalesi

Resim koleksiyoneri ve emlak müteahidi olan Tony Wells, Meksika’nın Rosarito kentindeki gizemli kale Castillo Del Diablo’yu yeni baştan yarattı. Tony’nin Castillo Del Diablo olarak bilinen evi boynuzlu şeytan ve gotik kadın heykelleri ile dolu.

Emlak sektöründe çalışan Tony’nin evi turistler için cazibe merkezi.

Projesine takıntılı olduğunu itiraf eden Tony inşaat, heykeller, mobilyalar ve diğer tüm dekorasyon detayları için milyonlarca dolar harcadı. Kaliforniyalı Tony, ilginç antikalarla dolu evin artık bir yaşam alanı olmadığını söyleyerek “Bu evin tamamlanması sekiz yıl sürdü. Bu evi yapmak istediğim başka şehirler izin vermediler. Ben de kendimi Meksika’da buldum. Burada herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmadım. Evim Meksika’ya da ün kazandırıyor. İkimiz için de güzel bir şey bu” dedi. Binanın dışındaki ürpertici heykeller, ziyaretçileri cezbediyor.



Farklı bir iş ortaya koymak istediğini söyleyen Tony, “Başta kalenin önüne birkaç gotik heykel koymaya karar verdim ve insanlar aniden etrafında toplanıp fotoğraf çekmeye başladılar. Bunun sıra dışı bir şey olacağını anlamıştım. Başta birkaç din adamı gelip kendimden utanmam gerektiğini söyledi. Ama insanlar yaptığım şeyi sevdi, hatta çok dindar olan insanlar bile. Bu daha önce hiç yapılmamış bir şey” dedi.

Altı katlı yapı, dünyanın dört bir yanından gelen gotik sanat eserleri ile dolu.

Müzeye dönüşen evin dış cephesi.

Müzenin içinde yüzlerce vintage avize bulunuyor.

Ev kısa süre içinde turistler için bir uğrak noktası haline geldi. Bzzı ziyaretçiler eve ulaşmak için tırmanmayı denerken, bazıları da şeytan figürlerine hediyeler bırakıyor.

Kaleyi başlangıçta ev olarak düşünse de, ona gösterilen ilgi nedeniyle kale zamanla müzeye dönüşebileceğine dair potansiyel gördüğünü söyleyen Tony, “Dışarda insanlar çığlık atıp içeri girmek için gerekirse para ödeyebileceklerini söylediler. Burayı herkesin görmesini istiyorum” dedi. Tony, evine gösterilen ilgiden şaşkına döndüğünü söyledi.

Tahta oturmuş bir kadın heykeli.

ABD’de çeşitli şehirlerde mülkü olan Tony her ayın bir haftasını bu kalede geçiriyor. Karısı Brittany ise evden nefret ettiğini söylese de Tony buraya para harcamayı sürdürüyor.

60 yaşında olan Tony “Eğer elinden gelse karım burayı yakar. Hafta sonları evimin önünde fotoğraf çeken kalabalık yüzünden içeri girmek bile zor oluyor. Başta bunun havalı bir şey olduğunu düşündüm, ama artık fazla gelmeye başlad” dedi.