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Meksika'nın başkenti Meksiko'da yeni teleferik hattı kuruldu

05.03.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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Meksika'nın başkenti Meksiko'da yeni teleferik hattı kuruldu

Meksika’nın başkenti Meksiko’da yoksul mahallelerde yaşayan sakinler için yeni bir teleferik hattı eklendi.

Kentte, otobüs veya metro hattı gibi ulaşım sistemlerinin bulunmasının mümkün olmadığı dik yamaçlarda yaşayanlar için yeni bir teleferik hattı kurulduğu bildirildi.

Hattın hazirana kadar Meksiko'nun kuzeyinde işçi sınıfının yaşadığı Cuautepec Mahallesi'nden en yakın metro ve otobüs istasyonuna kadar 9,2 kilometrelik mesafede faaliyet göstereceği belirtildi.

Cuautepec sakinleri, bölgede yaşayanların en büyük sorunun metro istasyonuna ulaşmak olduğunu söyleyerek, toplu taşıma araçlarına teleferikle daha hızlı gidebileceklerini aktardı.

Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, başka bir işçi mahallesi İztapala’da da ikinci teleferik hattı inşa edildiğini açıkladı.

Teleferikler, dik yamaçlarda yaşayan yoksul mahalle sakinleri için daha hızlı ve ucuz ulaşım yolu olarak görülüyor.

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