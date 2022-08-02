Meksika'nın en korkulan karteli başkanlık konvoyuna saldırdı! Cumhurbaşkanı o sırada...

Meksika'nın en acımasız ve kana susamış karteli, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), Guatemala Cumhurbaşkanlığı konvoyuna ateş açtı. Olay sırasında Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'nin araçlarda bulunmadığı belirtildi. Çatışmada kartel üyelerinden biri yaralanarak gözaltına alındı.

Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin üyeleri, Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'nin bir gezisi sırasında Guatemala konvoyunun Guatemala-Meksika sınırındaki La Laguna köyünde görülmesi üzerine ateş açtı.

Cumhurbaşkanı Giammattei'nin koruması, 30 Temmuz Cumartesi günü köydeki gezisi sırasında bir grup silahlı kartel üyesinin yaklaştığını gördü. Kartelden durmaları istendi ancak acımasız suç örgütü uyarılara kulak asmayarak konvoya silahlı saldırı düzenledi.

Kartelin önde gelen isimlerinden Josué López Velázquez saldırı sırasında yaralandı ve polis tarafından gözaltına alındı.

Guatemala Ordusu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konvoydaki kişilerin geri kalanı Meksika'ya kaçtı. Meksika makamları daha sonra Guatemala uyruklu 4 kişiyi durdurdu" ifadelerine yer verildi.

Ordu tarafından yapılan basın açıklamasında, Meksika'ya kaçan silahlı adamların arkalarında üç el bombası bıraktığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Giammattei saldırı sırasında konvoyda değildi.



Alejandro Giammattei

2020'den beri iktidarda olan Guatemala lideri, ülke turuna daha yeni başlamıştı ve çatışma sırasında helikopterle başka bir şehre seyir halindeydi.

