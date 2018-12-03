Çok tartışılan başkanlık uçağı satışa çıktı!

Orbador yemin törenindeki konuşmasında "Meksika'ya, yöneticiler ve zengin azınlık kadar zarar veren bir şey olmadı. Açgözlü bu elitleri yolcu etmenin zamanı geldi. Ayrıca kronik yoksulluk ve çete şiddetiyle de mücadele edeceğiz" dedi.

SARAYI HALKA AÇTI Obrador ayrıca, bir kültür merkezine dönüştüreceğini açıkladığı 80 yıllık başkanlık sarayının kapılarını da halka açtı.

Bakan Urzua 2012 yılı sonunda 218 milyon dolara satın alınan bu uçağın yanı sıra hükümetin kullandığı diğer 60 uçak ve 70 helikopterinin de satılacağını açıkladı.

Obrador'un bu açıklamasının ardından Maliye Bakanı Carlos Urzua da Boeing 787 Dreamliner uçağının önünde bir basın toplantısı düzenleyerek uçağın satış kararının çok yakında ilan edileceğini söyledi.

Obrador seçim kampanyası sırasında lüks başkanlık uçağını satacağı vaadinde bulunarak, "Başkanlık uçağına binmeyeceğim. Bu kadar fakirliğin olduğu bir ülkede o lüks uçağa binsem utancımdan kimsenin yüzüne bakamam. Satın alacak kişiye uçağı törenle bizzat ben teslim edeceğim" demiş, yeni devlet başkanı olarak maaşını da ayda 270 bin pesodan 108 bin pesoya düşüreceğini söylemişti.

Şiddet ve suç oranlarını düşürme, yaygın yolsuzluğa son verme ve Meksika'nın yoksullarına yardım etme vaatlerinde de bulunan Obrador, Temmuz ayındaki seçimi ezici bir zaferle kazanmıştı.

