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Çok tartışılan başkanlık uçağı satışa çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2018 13:39 | Son Güncelleme

Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un 1 Aralık'ta yemin ederek resmen görevine başlarken ilk icraatı seçim kampanyası sırasında söz verdiği gibi eski devlet başkanının lüks uçağını satışa çıkarmak oldu.

Çok tartışılan başkanlık uçağı satışa çıktı!

Obrador'un bu açıklamasının ardından Maliye Bakanı Carlos Urzua da Boeing 787 Dreamliner uçağının önünde bir basın toplantısı düzenleyerek uçağın satış kararının çok yakında ilan edileceğini söyledi.

Gazetelerin uçaktan görüntü almasına izin verilirken uçakta eski devlet başkanının kullandığı mermer tabanlı banyonun da olduğu ortaya çıktı.

Bakan Urzua 2012 yılı sonunda 218 milyon dolara satın alınan bu uçağın yanı sıra hükümetin kullandığı diğer 60 uçak ve 70 helikopterinin de satılacağını açıkladı.

SARAYI HALKA AÇTI

Obrador ayrıca, bir kültür merkezine dönüştüreceğini açıkladığı 80 yıllık başkanlık sarayının kapılarını da halka açtı.

'Los Pinos' adı verilen başkanlık sarayını görmek isteyen yüzlerce Meksikalı, daha Obrador yemin etmeden önce kuyruğa girdi.

SÖZ VERMİŞTİ

Orbador yemin törenindeki konuşmasında "Meksika'ya, yöneticiler ve zengin azınlık kadar zarar veren bir şey olmadı. Açgözlü bu elitleri yolcu etmenin zamanı geldi. Ayrıca kronik yoksulluk ve çete şiddetiyle de mücadele edeceğiz" dedi.

Obrador seçim kampanyası sırasında lüks başkanlık uçağını satacağı vaadinde bulunarak, "Başkanlık uçağına binmeyeceğim. Bu kadar fakirliğin olduğu bir ülkede o lüks uçağa binsem utancımdan kimsenin yüzüne bakamam. Satın alacak kişiye uçağı törenle bizzat ben teslim edeceğim" demiş, yeni devlet başkanı olarak maaşını da ayda 270 bin pesodan 108 bin pesoya düşüreceğini söylemişti.

Şiddet ve suç oranlarını düşürme, yaygın yolsuzluğa son verme ve Meksika'nın yoksullarına yardım etme vaatlerinde de bulunan Obrador, Temmuz ayındaki seçimi ezici bir zaferle kazanmıştı.

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Meksika obrador başkan Devlet Başkanı cumhurbaşkanı uçak satış

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Darısı başımıza
DARISI BİZİM BAŞIMIZA.KRAL ÇIPLAK
satar yenisini alır.
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