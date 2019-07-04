Meksika Sınırına Duvar İnşaatına Bir Engel Daha

Çarşamba günü temyiz mahkemesi Meksika sınırına duvar örülmesi için Pentagon’un mali kaynaklarının kullanılmasını durdurdu. Bu durum Başkan Trump’ın 2020 seçim kampanyasının en önemli sözlerinden birini yerine getiremeyebileceği anlamına geliyor.

San Francisco’daki temyiz mahkemesi, Savunma Bakanlığı’nın uyuşturucuyla mücadele için ayrılan fonunun Başkan Trump’ın planladığı sınır duvarının Arizona, California ve New Mexico’dan geçen önemli kısımlarının inşaatında kullanılmaması yönündeki alt mahkeme kararını destekledi.

Mayıs ayında Oakland Bölge Mahkemesi Yargıcı Haywood Gilliam Jr tarafından alınan kararda Pentagon’un mali kaynak sağladığı duvar inşaatı için imzalanan iki kontratı dondurma kararı almıştı. Bunlardan biri duvarın New Mexico’daki 74 kilometrelik kısmı için diğeriyse Arizona’nın Yuma kentindeki 8 kilometrelik kısmı için imzalanmıştı.

Gilliam bir adım ileri giderek Cuma günü yönetimin Pentagon’un uyuşturucuyla mücadele parasını mahkemenin Mayıs kararına dahil olan iki projede ya da Arizona’nın Tucson kasabasındaki 101 kilometrelik sınır bariyerinin yenilenmesinde kullanamayacağı kararına varmıştı.