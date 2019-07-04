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Meksika Sınırına Duvar İnşaatına Bir Engel Daha

04.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

Çarşamba günü temyiz mahkemesi Meksika sınırına duvar örülmesi için Pentagon’un mali kaynaklarının kullanılmasını durdurdu. Bu durum Başkan Trump’ın 2020 seçim kampanyasının en önemli sözlerinden birini yerine getiremeyebileceği anlamına geliyor

Meksika Sınırına Duvar İnşaatına Bir Engel Daha

Çarşamba günü temyiz mahkemesi Meksika sınırına duvar örülmesi için Pentagon’un mali kaynaklarının kullanılmasını durdurdu. Bu durum Başkan Trump’ın 2020 seçim kampanyasının en önemli sözlerinden birini yerine getiremeyebileceği anlamına geliyor.

San Francisco’daki temyiz mahkemesi, Savunma Bakanlığı’nın uyuşturucuyla mücadele için ayrılan fonunun Başkan Trump’ın planladığı sınır duvarının Arizona, California ve New Mexico’dan geçen önemli kısımlarının inşaatında kullanılmaması yönündeki alt mahkeme kararını destekledi.

Mayıs ayında Oakland Bölge Mahkemesi Yargıcı Haywood Gilliam Jr tarafından alınan kararda Pentagon’un mali kaynak sağladığı duvar inşaatı için imzalanan iki kontratı dondurma kararı almıştı. Bunlardan biri duvarın New Mexico’daki 74 kilometrelik kısmı için diğeriyse Arizona’nın Yuma kentindeki 8 kilometrelik kısmı için imzalanmıştı.

Gilliam bir adım ileri giderek Cuma günü yönetimin Pentagon’un uyuşturucuyla mücadele parasını mahkemenin Mayıs kararına dahil olan iki projede ya da Arizona’nın Tucson kasabasındaki 101 kilometrelik sınır bariyerinin yenilenmesinde kullanamayacağı kararına varmıştı.

Yönetim kararı anında temyiz mahkemesine taşıdı. Ancak temyiz mahkemesinden yönetimin istediği sonuç çıkmadı.

Yasal süreç devam edebilir ancak bu süreçte yönetim duvarın bu bölgelerdeki inşaatına devam edemeyecek.

Barack Obama döneminde atanan yargıçlardan Michelle Friedland ve Richard Clifton karara dair yaptıkları açıklamada Anayasa’yla mali kaynakları kullanma yetkisinin Kongre’ye verilmesine saygı duyarak ve konuyu Kongre’nin daha fazla bariyer inşa edilmesinin reddedilmesi şeklindeki kamu yararı algısı dahilinde değerlendirdiklerini bildirdi.

Başkan Trump, duvar anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin 35 gün kapalı kalmasının ardından Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde sınır duvarına ayrılmasını istediği kaynak miktarını alamamıştı.

Kongre Trump’a yalnızca kaçak girişlerin en yoğun olduğu, Texas eyaletinin Rio Grande Vadisi’ndeki mevcut sınır engellerini güçlendirmesi için 1,375 milyar dolar tahsis etmişti.

Başkan Trump, duvar inşaatını tamamlamak için bu kez ulusal acil durum ilan etmişti. Trump bu karar çerçevesinde, sınır duvarının tamamen inşaatı için 8,1 milyar dolar kaynak istemişti.

Bu ödeneğin önemli bir kısmı askeri inşaat projeleri ve Savunma Bakanlığı’nın uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerine ayrılan fonlardan, bir kısmı da Maliye Bakanlığı’ndan sağlanıyordu.

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