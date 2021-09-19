HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meksika Sınırına Haitili Akını

Meksika Sınırına Haitili Akını

19.09.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika, Meksika sınırına çoğunluğunu Haitililer’in oluşturduğu sığınmacı akınına karşı bazı ülkelerle birlikte çalıştığını belirtti. İç Güvenlik Bakanlığı sığınmacıların yolculuklarına başladığı ülkelere geri gönderilmesi için, Haiti, Brezilya ve Şili gibi ülkelerle çalışıldığını kaydetti

Meksika Sınırına Haitili Akını

Amerika, Meksika sınırına çoğunluğunu Haitililer’in oluşturduğu sığınmacı akınına karşı bazı ülkelerle birlikte çalıştığını belirtti.

İç Güvenlik Bakanlığı sığınmacıların yolculuklarına başladığı ülkelere geri gönderilmesi için, Haiti, Brezilya ve Şili gibi ülkelerle çalışıldığını kaydetti.

Amerika-Meksika sınırına ulaşan Haitili sığınmacıların sayısı bu yıl önemli oranda artmış durumda.

Amerika Cuma günü iki bin sığınmacıyı geldikleri ülkelere geri gönderme sürecinde diğer bazı merkezlere yerleştirmişti.

İç Güvenlik Bakanlığı bu tür yerleştirmelerin düzensiz sığınmacı akınını önlemek, kanunlar çerçevesinde bu kişilerin Amerika’dan çıkartılmasını sağlamak için devam edeceği kaydedildi.

Sığınmacı akını Teksas’ın sınır kasabası Del Rio’da yığılmalara neden olmuş durumda.

14 bin Haitili’nin Amerika- Meksika sınırındaki köprünün altında beklediği belirtiliyor.

Haitililer’le birlikte köprünün altında Venezuela, Küba ve Nikaragualılar’ın da olduğu kaydedilirken, yaşam koşullarının her geçen gün daha da zorlaştığı kaydediliyor.

Teksas’ı Meksika’nın Ciudad Acuna kentine bağlayan köprü altındaki zorlu koşullar karşısında Amerika, Haiti ve diğer bazı yerlere uçuşları gelecek 72 saat içinde hızlandırma kararı aldı.

Haiti Başbakanı Ariel Henry ülkeye dönmek isteyenler için sıcak bir karşılamanın hazırlandığını belirtti.

Amerika Gümrük ve Sınır Güvenliği Del Rio’ya 400 ek ajan gönderiyor.

Genel olarak sınıra ulaşan ve kendilerini yetkililere teslim eden sığınmacılar için uzun bir hukuk süreci başlıyor. Ancak Trump yönetimi sığınmacıların çoğunun iddialarının yanlış olduğunu belirterek bu uygulamadan uzaklaşmıştı.

Eski Başkan Donald Trump döneminde Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC’nin salgının ilk dönemindeki kararı birçok sığınmacının hızlıca sınır dışı edilmesinin önünü açmıştı.

Başkan Joe Biden bu kuralı yürürlükte tutmakla birlikte küçük çocukları ve aileleri sınır dışı etmekten kaçındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce çığlık sesleri duyulmuştu! 12 yaşındaki Aslı'nın ölümünde dikkat çeken detayÖnce çığlık sesleri duyulmuştu! 12 yaşındaki Aslı'nın ölümünde dikkat çeken detay
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
İsrailli Bakan'dan yalan! Gerçek ortaya çıktıİsrailli Bakan'dan yalan! Gerçek ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda ve konuttaki fiyat artışıyla ilgili açıklama: Bu zulmün önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda ve konuttaki fiyat artışıyla ilgili açıklama: Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Elleri ve ayakları bağlanmış ceset bulundu

Elleri ve ayakları bağlanmış ceset bulundu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İstanbul Havalimanı'nda korkunç ölüm! Midesinde patladı

İstanbul Havalimanı'nda korkunç ölüm! Midesinde patladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Brezilya'da eşinden şiddet gören kadın camdan atlamaya çalıştı!

Brezilya'da eşinden şiddet gören kadın camdan atlamaya çalıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bize nasip oldu" diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bize nasip oldu" diyerek duyurdu

Aracından uyuşturucu çıkan kadın polis: Cinsel içerikli video...

Aracından uyuşturucu çıkan kadın polis: Cinsel içerikli video...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.