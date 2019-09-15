Meksika Sınırına Yapılan Duvar İnşaatı Hızla İlerliyor

Başkan Donald Trump, Meksika sınırındaki duvarın inşasının hızla devam ettiğini, krizin düzeyininse azaldığını söyledi. Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nden bir yetkili, duvar inşasının durdurulmasına yönelik çabalara karşın yaklaşık 100 kilometrelik bir bölümün tamamlandığını bildirdi. Trump yönetimi 127 farklı askeri yapı projesi için ayrılan 3 milyar dolarlık bütçeyi duvarın inşasına aktardı. Bu bütçeyle 300 kilometrelik bir sınır duvarı yapılacak.

Sınır duvarı Trump’ın söz verdiği gibi beton bir duvar olmayabilir. Ancak yetkililer, Amerika’nın güney sınırında bariyer inşasına ve harap olmuş çiti onarmaya devam ediyor.

Başkan Trump, sınır duvarının inşasının Demokratlar’dan gelen engelleme çabalarına rağmen tamamlanacağı konusunda ısrarlıydı: “Sınırı, daha önce hiç olmadığı kadar güvenli hale getiriyoruz. Duvar inşa ediliyor ve çalışmalar çok hızlı ilerliyor. Yasal kazanımlarımız da var. Geçtiğimiz yıl içinde mahkemelerde çok kazanım elde ettik.”

Trump, önümüzdeki haftalarda 180 yeni federal yargıç atanacağını söyleyerek, güney sınırının güvenliği konusunda bu yargıçların yönetime yasal destek sağlayacağını belirtti.