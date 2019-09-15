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Meksika Sınırına Yapılan Duvar İnşaatı Hızla İlerliyor

15.09.2019 04:46 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Meksika sınırındaki duvarın inşasının hızla devam ettiğini, krizin düzeyininse azaldığını söyledi. Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nden bir yetkili, duvar inşasının durdurulmasına yönelik çabalara karşın yaklaşık 100 kilometrelik bir bölümün tamamlandığını bildirdi

Meksika Sınırına Yapılan Duvar İnşaatı Hızla İlerliyor

Başkan Donald Trump, Meksika sınırındaki duvarın inşasının hızla devam ettiğini, krizin düzeyininse azaldığını söyledi. Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nden bir yetkili, duvar inşasının durdurulmasına yönelik çabalara karşın yaklaşık 100 kilometrelik bir bölümün tamamlandığını bildirdi. Trump yönetimi 127 farklı askeri yapı projesi için ayrılan 3 milyar dolarlık bütçeyi duvarın inşasına aktardı. Bu bütçeyle 300 kilometrelik bir sınır duvarı yapılacak.

Sınır duvarı Trump’ın söz verdiği gibi beton bir duvar olmayabilir. Ancak yetkililer, Amerika’nın güney sınırında bariyer inşasına ve harap olmuş çiti onarmaya devam ediyor.

Başkan Trump, sınır duvarının inşasının Demokratlar’dan gelen engelleme çabalarına rağmen tamamlanacağı konusunda ısrarlıydı: “Sınırı, daha önce hiç olmadığı kadar güvenli hale getiriyoruz. Duvar inşa ediliyor ve çalışmalar çok hızlı ilerliyor. Yasal kazanımlarımız da var. Geçtiğimiz yıl içinde mahkemelerde çok kazanım elde ettik.”

Trump, önümüzdeki haftalarda 180 yeni federal yargıç atanacağını söyleyerek, güney sınırının güvenliği konusunda bu yargıçların yönetime yasal destek sağlayacağını belirtti.

Trump yönetimi, yasadışı göçü engelleme çabalarının federal mahkemelerce önlendiğini iddia ediyor. “Yönetim ne zaman mevcut krizle başa çıkmak için yasal bir kural ya da politika yürürlüğe koysa, her seferinde daha önce hiç karşılaşılmamış bir yasal engelle karşılaşıyor olmaktan çok bıktık. Bu çok sıkıcı bir durum ama çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyen Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi Müdür Vekili Mark Morgan, bir süre önce gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm engellere karşın Trump yönetiminin sınırı koruma konusunda büyük ilerleme kaydettiğini savundu: “Ağustos rakamları, Mayıs’ta kaydedilen en yüksek rakamlara oranla yüzde 56 düştü. Daha önce sınıra yığılanların sayısı 144 binin üzerindeydi.”

Morgan’a göre, sınıra akın eden göçmenlerin sayısındaki azalma, Trump yönetiminin Meksika sınırındaki krizi çözmek için mümkün olan her yolu deneme konusundaki kararlılığına bağlı. Morgan ayrıca duvar inşa edilmesi kararını da övdü, duvarın nasıl finanse edileceği konusundaki eleştirileriyse reddetti: “Gümrük ve Sınır Koruma müdürü olarak, işin finans kısmı beni ilgilendirmiyor. Bu siyasi bir soru ve siyasetçilerin kararına kalmış. Ancak bir Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi Müdürü olarak şunu söyleyebilirim ki, inşa edilen duvarın her karışı bu ülkeyi daha güvenli kılıyor ve sınır koruma ekiplerinin işlerini yapabilme kapasitelerini arttırıyor.”

Kongre’deki Demokratlar duvarın çok pahalıya mal olduğu görüşünde ve Trump’ı askeri projelere ayrılan bütçeden kısıp duvarın inşasına harcama yaparak Amerika’nın güvenliğini riske atmakla suçluyor.

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