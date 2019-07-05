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Meksika Sınırında ABD Rüyası Kuran Afrikalı Sayısı Artıyor

05.07.2019 21:08 | Son Güncelleme

Amerika’ya güney sınırından yasal ya da yasa dışı yollarla girmek için çabalayan göçmenlerin çoğu Orta Amerika ülkelerinden. Ancak çoğu batı Afrika ülkelerinden kaçanlar da en az 4 gün süren otobüs yolculuğu, şiddetli tropik yağmurları aşarak bu kervana ekleniyor

Meksika Sınırında ABD Rüyası Kuran Afrikalı Sayısı Artıyor

Marilyne Tatand 23 yaşında, 8 aylık hamile ve Batı Afrika ülkesi Kamerun’daki siyasi şiddetten kaçmak için iki ayda 9 sınır geçerek Meksika’ya ulaşmış. Hayali bir gün Meksika sınırını da geçerek Amerikan rüyasına kavuşmak. Tatand, son zamanlarda kuzeye ulaşma hayaliyle güney Amerika ülkelerine giden rekor sayıda Afrikalı’dan sadece biri.

Amerika’ya güney sınırından yasal ya da yasa dışı yollarla girmek için çabalayan göçmenlerin çoğu Orta Amerika ülkelerinden. Ancak çoğu batı Afrika ülkelerinden kaçanlar da en az 4 gün süren otobüs yolculuğu, şiddetli tropik yağmurları aşarak bu kervana ekleniyor.

Göçmenlik uzmanlarına göre Başkan Donald Trump’ın göçmen karşıtı politikaları, sınırı kapatma tehditleri, dünya genelinde ters bir etki yaratıyor ve ABD’ye sığınmak isteyen göçmenleri, bu durumu daralan bir fırsat penceresi olarak görerek bir an önce harekete geçmesine yol açıyor.

Meksikalı yetkililere göre, 2019’un ilk dört ayında çoğunluğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kamerun’dan olmak üzere Meksika’ya gelen Afrikalı sayısı üç kat artarak 1900’e çıktı.

İki ülkede de devam eden siyasi, insani ve ekonomik krizler yüz binlerce kişinin yaşadıkları yerleri terk etmesine neden oldu.

Afrikalı göçmenlerin elindeki vizeler Meksika’da 20 gün boyunca kalmalarını sağlıyor. ABD’ye girdiklerinde ise sığınma başvurusunda bulunmayı planlıyorlar.

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