Meksika Sınırında Hareketlilik Tartışma Yaratıyor

Özellikle aileleri olmadan sınırı geçmeye çalışan çocukların sayısı 2019 yılından bu yana en yüksek seviyede. Sadece Şubat ayında sınırı geçmeye çalışan ve yetkililerin gözetim altına aldığı göçmen çocukların sayısı 9 bin 400’den fazla.

ABD’nin Meksika sınırını yanlarında aileleri olmadan geçmeye çalışan çocukların sayısında son aylarda yaşanan artış Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında tartışmaya yol açtı. Teksas sınırındaki El Paso kentini ziyaret eden Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Biden yönetimini ve onun politikalarını suçluyor. Demokratlarsa sınırdaki durumdan eski Başkan Trump’ın göçmen politikalarını sorumlu tutuyor.

Demokratlar’ın ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy öncülüğünde 12 Kongre üyesi Teksas sınırındaki El Paso kentine gitti.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi McCarthy, durumun “Biden yönetiminin yol açtığı bir sınır krizinden başka bir şey olmadığını” savundu.

McCarthy, "Biz göçmen ülkesiyiz, öyle olmaya devam edebiliriz. Ancak şu an yaşananlar bir krizin de ötesinde. ABD Başkanı’nın bunu görmezden gelmesi ve bunu durdurmak için bir şey yapmaması çok acı. Bu ulusun sağlığı, Amerikalılar’ın ve sınırımızın güvenliğini sağlamak başkanın işi. Buna yol açan kendisi ve çözebilecek olan kişi de o” dedi.

Sınırdaki durumla ilgili olarak bugüne kadar “kriz” ifadesini kullanmaktan kaçınan Biden Yönetimi yetkilileri bir önceki yönetimden kötü bir sistem devraldıklarına işaret ederek durumdan Trump Yönetimi’nin politikalarını sorumlu tutuyor.

ABD’nin Latin kökenli İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Trump Yönetimi’ni daha düzenli bir göçmen sistemini kapsayan sığınmacı sistemini ortadan kaldırmak, Latin Amerika ülkelerine yardımı kesmek ve Sınır Devriye görevlilerini aşılamamakla suçladı.