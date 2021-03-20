Meksika Sınırında Hareketlilik Tartışma Yaratıyor

ABD’nin Meksika sınırını yanlarında aileleri olmadan geçmeye çalışan çocukların sayısında son aylarda yaşanan artış Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında tartışmaya yol açtı. Teksas sınırındaki El Paso kentini ziyaret eden Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Biden yönetimini ve onun politikalarını suçluyor. Demokratlarsa sınırdaki durumdan eski Başkan Trump’ın göçmen politikalarını sorumlu tutuyor.
ABD’nin Meksika sınırını yasal statüsü olmadan geçenlerin sayısında Şubat ayında yaşanan artış Demokrat Biden yönetimiyle Cumhuriyetçiler’i karşı karşıya getirdi.
Özellikle aileleri olmadan sınırı geçmeye çalışan çocukların sayısı 2019 yılından bu yana en yüksek seviyede. Sadece Şubat ayında sınırı geçmeye çalışan ve yetkililerin gözetim altına aldığı göçmen çocukların sayısı 9 bin 400’den fazla.
ABD’nin Meksika sınırındaki durum Trump Yönetimi’nin göçmen politikalarını tersine çeviren Biden Yönetimi için zorluk yaratıyor.
Sayılardaki artışı gerekçe gösteren Cumhuriyetçiler sınırdaki durumun kontroldan çıktığı görüşünde.
Demokratlar’ın ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy öncülüğünde 12 Kongre üyesi Teksas sınırındaki El Paso kentine gitti.
Cumhuriyetçi Kongre üyesi McCarthy, durumun “Biden yönetiminin yol açtığı bir sınır krizinden başka bir şey olmadığını” savundu.
McCarthy, "Biz göçmen ülkesiyiz, öyle olmaya devam edebiliriz. Ancak şu an yaşananlar bir krizin de ötesinde. ABD Başkanı’nın bunu görmezden gelmesi ve bunu durdurmak için bir şey yapmaması çok acı. Bu ulusun sağlığı, Amerikalılar’ın ve sınırımızın güvenliğini sağlamak başkanın işi. Buna yol açan kendisi ve çözebilecek olan kişi de o” dedi.
Sınırdaki durumla ilgili olarak bugüne kadar “kriz” ifadesini kullanmaktan kaçınan Biden Yönetimi yetkilileri bir önceki yönetimden kötü bir sistem devraldıklarına işaret ederek durumdan Trump Yönetimi’nin politikalarını sorumlu tutuyor.
ABD’nin Latin kökenli İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Trump Yönetimi’ni daha düzenli bir göçmen sistemini kapsayan sığınmacı sistemini ortadan kaldırmak, Latin Amerika ülkelerine yardımı kesmek ve Sınır Devriye görevlilerini aşılamamakla suçladı.
Mayorkas, sınırdaki duruma ilişkin yaptığı ayrıntılı yazılı açıklamada, çoğu yetişkin ve aileyi Meksika’ya ya da geldikleri ülkelere göndermeye devam ettiklerini, yalnızca savunmasız olanlar için istisna yapıldığını söyledi.
Mayorkas çocukların yüzde 80’inin ABD’de bir yakını olduğunu; yüzde 40’ının da bir ailesi olduğunu belirtti. “Karşı karşıya olduğumuz durum zor ama baş ediyoruz” diyerek durumun kontrol altında olduğu mesajı verdi.
ABD’nin güney sınırında bulunan sığınmacı çocuklar 72 saat içinde Sınır Devriyesi’ne nakledilmek zorunda. Ancak kapasitenin sınırlı olması sebebiyle bu çocuklar sınır gözaltı merkezlerinde daha uzun süre kalabiliyorlar.
Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, bu merkezlerin çocuklara uygun olmadığını ve bu nedenle çözüme odaklandıklarını belirtti.
Psaki, “Öncelikle durumun çok üzücü olduğunu söyleyeyim. Pek çok kişi için çok duygusal ve zor bir konu. Bu tesislerin çocuklara uygun olmadığı çok açık. Bir önceki yönetim sebebiyle hazırlıksız ve dağınık bir sistem üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz. Biraz zaman alacak ancak nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğumuz konusunda son derece netiz ve çözüm getirmeye odaklanıyoruz” dedi.
Biden yönetimi sınırdaki durumla ilgili olarak önümüzdeki 90 gün boyunca Federal Acil Yönetim Dairesi FEMA’yı görevlendirdi.
Mevcut politika kapsamında 18 yaşın altındaki göçmenler, sığınma hakları olup olmadığı değerlendirilinceye kadar ABD’de kalabiliyor.
Cumhuriyetçilerse bu uygulamanın ABD’nin güney sınırını bir göçmen mıknatısına çevirdiği görüşünde.
Kongre’nin de gündeminde yeni göçmen tasarıları var.
Demokrat Parti'nin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Amerika'da kaçak olarak yaşayan milyonlarca kişiye vatandaşlık yolunu açacak iki göçmenlik tasarısını oyladı.
Vatandaşlık yolu açılabilecekler arasında tarım işçileri ve Amerika'ya çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen ve ‘Dreamers’ olarak bilinen çoğu Latin kökenli gençler var.
Peki son dönemde ABD’nin güney sınırını geçmeye çalışan göçmenlerin sayısındaki artışın sebebi ne?
Yetkililer artışta Latin Amerika’da pandeminin ve iki kasırganın yol açtığı ekonomik çalkantı gibi çeşitli faktörlerin etkili olduğunu belirtiyor. Biden Yönetimi’nin göreve gelmesinin ardından, kaçakçıların insanları sınırı geçmeye teşvik ettiğinin de altı çiziliyor.
Aileleri olmadan sınırı geçmeye çalışan çocukların sayısındaki artış ilk kez bu boyutta bir krize yol açmıyor. 2014 yılında eski Başkan Barack Obama ve 2019 yılında da Trump döneminde benzer insani krizler yaşanmıştı.
ABD-Meksika sınırını geçmeye çalışanların sayısında gözlemlenen artış ve Biden yönetiminin göçmen politikasında attığı adımların, 2022’de yapılacak Kongre seçimlerinde öne çıkan konu başlıklarından biri olması bekleniyor.
Eski Başkan Trump’ın sınırdaki durumu seçmen tabanını Biden’a karşı güçlendirmek için kullanarak 2024’te başkan adayı olmak üzere zemin hazırlayabileceği ya da Cumhuriyetçi Parti’den bir başka adayı güçlendirmek üzere kullanabileceği yorumları yapılıyor.