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Meksika Sınırında Rekor

24.10.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Meksika sınırında son 12 ayda yasa dışı olarak ülkeye girmeye çalışan 1 milyon 700 bin kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bu şu ana kadar kayıtlara geçen en yüksek rakam. Amerikalı yetkililere göre bu kişilerin bir milyonundan fazlası sınır dışı edilerek Meksika’ya geri gönderildi

ABD, Meksika sınırında son 12 ayda 1 milyon 700 bin kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bu şu ana kadar kayıtlara geçen en yüksek rakam. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’ne göre bu kişilerin bir milyonundan fazlası sınır dışı edilerek Meksika’ya geri gönderildi.

2021 yılında sınırdaki gözaltı oranı 2000’den bu yana görülen en yüksek rakama ulaştı. 2000 yılında sınırda bir milyon 600 bin kişi gözaltına alınmıştı. Ancak Amerikalı yetkililerin Meksika sınırından ülkeye kaçak girişleri kayıt altına almaya başladıkları 1960’lardan beri bu rakam ilk kez 1 milyon 700 bine çıktı.

Gözaltına alınanların 160’tan fazla ülkeden olduğu belirtildi. ABD’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışanların büyük kısmını Meksika, Guatemala, Honduras ve El Salvador’dan gelenler oluşturdu.

Başkan Biden, eski Başkan Donald Trump’tan daha insani bir göçmenlik politikası izleme sözü vermişti. ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza yetkililerine göre pandemi nedeniyle artan sınır dışı faaliyetleri insanların sınırı birden çok kez geçme girişiminde bulunmalarına neden oldu.

Gözaltına alınanların 1 milyon yüz bin kadarı yani yüzde 64’ü yanında çocuk olmadan seyahat eden yetişkinlerdi. Aynı zamanda Amerikalı yetkililer, bu kişiler arasında yanında ebeveyni bulunmayan 145 bin çocuğun olduğunu ve bu sayının da rekor olduğunu belirtti. Cuma günü itibarıyla bu çocukların 11 bini devlete ait kurumlarda gözaltında tutuluyordu.

Cumhuriyetçiler Biden’ın göçmenler için vatandaşlık yolunu açma vaadinin sınırı geçmeye çalışanların sayısının artmasına neden olduğu eleştirisinde bulunuyor. Kamuoyu yoklamalarında Başkan Joe Biden’ın popülerlik oranının düşmesinin nedenlerinden biri yönetimin göçmenlikle ilgili politikaları.

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