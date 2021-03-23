Meksika Sınırında Sığınmacıların Sayısı Artıyor

Luis yaklaşık bir yıldır okula gidemiyor. Bunun nedeni hem pandemi hem de annesiyle birlikte sınırda bekliyor olması. Biden yönetiminden sınırın açılmasını ya da göçmen ailelere sığınma başvurusu yapma imkanı verilmesini istiyorlar.

Bu sığınmacılar temiz suya erişimleri olmadan, bölgedeki hayır kurumlarının sağladığı yiyecekle hayatta kalmayı sürdürüyor. Amerika’ya girmeyi umuyorlar ve Başkan Joe Biden’a da mesajları var.

California eyaletinin Meksika-Amerika sınırındaki San Ysidro semti yer alıyor. Sınırın diğer tarafındaysa Meksika’nın Tijuana kentindeki El Chaparral mahallesi var. Burası bir süredir, Haiti ve Orta Amerika’nın çeşitli yerlerinden gelen 300’den fazla yetişkin ve çocuk sığınmacının konakladığı bölge.

Biden’ın başkanlık görevine başlamasından bu yana sınırdaki yetkililer kısıtlı sayıda göçmenin Amerika’ya sığınma başvurusu yapmak için girmesine izin veriyor. Eski Başkan Donald Trump döneminde bu işlem durdurulmuş, çok sayıda göçmen başvuru sonuçlarını Meksika’da beklemek zorunda kalmıştı. Ancak Biden yönetimi de sınırda bekleyenlerle ilgili işlemleri yavaş yürütüyor. Örneğin, Trump döneminde yürürlüğe giren, Amerika’ya yasadışı yollarla giren ya da sağlık kontrolundan geçmeyen sığınmacıların sınırdışı edilmesi politikası hala uygulanıyor.

Sınırdaki farklı giriş noktalarında, göçmenlerin Meksika’dan otobüslerle Amerika’ya getirildiğini görmek mümkün.

Maria Luisa ve çocuklarının Göçmen Koruma Protokolleri kapsamında işlemde olan bir sığınma başvurusu yok, ancak Luisa Amerika’ya bir şekilde sığınabilmeyi umuyor.

Beyaz Saray ve İç Güvenlik Bakanlığı, Meksika sınırında bekleyen göçmenlere, bu protokoller kapsamında devam eden başvuru davaları olup olmadığına bakmaları çağrısı yaptı.