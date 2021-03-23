Meksika Sınırında Sığınmacıların Sayısı Artıyor

Yardım kuruluşları Amerika’nın Meksika sınırında bekleyen sığınmacıların sayısının Biden yönetiminin göreve başlamasından bu yana hızla arttığına dikkat çekiyor.
California eyaletinin Meksika-Amerika sınırındaki San Ysidro semti yer alıyor. Sınırın diğer tarafındaysa Meksika’nın Tijuana kentindeki El Chaparral mahallesi var. Burası bir süredir, Haiti ve Orta Amerika’nın çeşitli yerlerinden gelen 300’den fazla yetişkin ve çocuk sığınmacının konakladığı bölge.
Bu sığınmacılar temiz suya erişimleri olmadan, bölgedeki hayır kurumlarının sağladığı yiyecekle hayatta kalmayı sürdürüyor. Amerika’ya girmeyi umuyorlar ve Başkan Joe Biden’a da mesajları var.
Honduraslı 11 yaşındaki göçmen Luis, “Biden’dan, bizim Amerika’ya girmemize yardım etmesini istiyorum çünkü okula gitmek istiyorum” diyor.
Luis yaklaşık bir yıldır okula gidemiyor. Bunun nedeni hem pandemi hem de annesiyle birlikte sınırda bekliyor olması. Biden yönetiminden sınırın açılmasını ya da göçmen ailelere sığınma başvurusu yapma imkanı verilmesini istiyorlar.
Biden’ın başkanlık görevine başlamasından bu yana sınırdaki yetkililer kısıtlı sayıda göçmenin Amerika’ya sığınma başvurusu yapmak için girmesine izin veriyor. Eski Başkan Donald Trump döneminde bu işlem durdurulmuş, çok sayıda göçmen başvuru sonuçlarını Meksika’da beklemek zorunda kalmıştı. Ancak Biden yönetimi de sınırda bekleyenlerle ilgili işlemleri yavaş yürütüyor. Örneğin, Trump döneminde yürürlüğe giren, Amerika’ya yasadışı yollarla giren ya da sağlık kontrolundan geçmeyen sığınmacıların sınırdışı edilmesi politikası hala uygulanıyor.
Sınırdaki farklı giriş noktalarında, göçmenlerin Meksika’dan otobüslerle Amerika’ya getirildiğini görmek mümkün.
Maria Luisa ve çocuklarının Göçmen Koruma Protokolleri kapsamında işlemde olan bir sığınma başvurusu yok, ancak Luisa Amerika’ya bir şekilde sığınabilmeyi umuyor.
Beyaz Saray ve İç Güvenlik Bakanlığı, Meksika sınırında bekleyen göçmenlere, bu protokoller kapsamında devam eden başvuru davaları olup olmadığına bakmaları çağrısı yaptı.
Ancak göçmen avukatları, sınırda bekleyen birçok kişinin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığını, bu nedenle de sınırda takılı kaldıklarını söylüyor.
Göçmenlik avukatı Luis Gonzalez, “Buradaki göçmenlerin gidecek başka yerleri yok. Çoğu, kendi ülkelerinde hayatları tehlikede olduğu için kaçmış. Onlar için tek seçenek, kendileri ve aileleri için güvenli bir yer bulmak umuduyla sınırda beklemek” diyor.
Göçmenlerin sağlık durumlarını denetleyen Sınır Tanımayan Doktorlar gibi çeşitli kuruluşlardan uzmanlar bekleme noktalarında ve kamplarda sağlık güvenliği olmadığını vurguluyor. Meksikalı yetkililerse sınır bölgesinde Corona virüsü salgınının büyümesinden endişe duyuyor.
Sınır Tanımayan Doktorlar’dan Owen Breuil, “Göçmen Koruma Protokolleri programına dahil olmayanlar var ancak bu kişilerin de doktor muayenesinden geçip, sağlık hizmetlerine, gıda ve barınak gibi temel ihtiyaçlara erişmeleri çok önemli” diyor.
Yerel yetkililer sınıra gelen göçmen sayısının daha da arttığını söylüyor. Bunun bir nedeni de, sığınma başvurusu yapmak isteyenler arasında bazı kişilere Amerika’ya giriş hakkı tanındığı yönündeki haberler.