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Meksika sınırındaki göçmen çocukların dramı ABD hükümet raporunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 18:01 | Son Güncelleme

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı denetim organının hazırladığı raporda, Meksika sınırında düzensiz göçmen çocuk ve ailelerin tutulduğu tesislerin aşırı kalabalık olduğu, birçok çocuğun yasa dışı şekilde 72 saatten fazla gözaltında tutulduğu ve çocuklara sıcak yemek verilmediği belirtildi

ABD-Meksika sınırında düzensiz göçmen çocuk ve ailelerin tutulduğu tesislerin aşırı kalabalık olduğu, birçok çocuğun yasa dışı şekilde 72 saatten fazla gözaltında tutulduğu ve çocuklara sıcak yemek verilmediği ortaya çıktı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Denetim Dairesi Ofisi, Teksas'da düzensiz göçmen çocuk ve ailelerin tutulduğu Rio Grande gözaltı merkezine haziran başında yaptığı habersiz tetkike ilişkin raporunu yayımladı.

Rio Grande'nin düzensiz göçmenlerin en sık tutuklandığı bölgelerden biri olduğuna işaret edilen raporda, bu bölgedeki bazı tesislerin çok kalabalık olduğu, insanlara sadece ayakta durulabilecek kadar yer kaldığı vurgulandı.

Normal şartlarda bu tesislerde gözaltı süresinin 72 saat olduğu belirtilen raporda, denetim tarihinde bir tesisteki 165 çocuğun bir haftadan fazla burada tutulduğunun görüldüğü aktarıldı.

Raporda son dönemde bölgede gözaltına alınan çocukların yüzde 30'unun 72 saatten uzun tutulduğu, bazılarının ise 7 yaşından küçük olduğu vurgulandı.

Ayrıca müfettişler, Rio Grande'deki merkezlerdeki 3 bin 400 kişinin 72 saatten uzun süredir gözaltında tutulduğunu ortaya çıkardı.

- Sıcak yemek yok

Raporda, gözaltı merkezlerinde sıcak yemek bulunmadığı, duşlara sınırlı erişim olduğu ve insanların kıyafetlerini bile çok nadir değiştirebildiği ifade edilerek, bu durumun gözaltı kurallarının ihlali olduğu vurgulandı.

Müfettişler bazı göçmenlerin hücrelerinin camlarına ''yardım isteyen'' mesajlar yazdığını aktardı.

Mayısta yayımlanan başka bir raporda da Teksas'ın El Paso bölgesindeki bir gözaltı merkezinin, "tehlikeli derecede kalabalık ve hijyenden yoksun" olduğu belirtilmişti.

Del Norte adlı gözaltı merkezinin 125 kişinin kalması için tasarlandığına ancak 7 Mayıs'ta bu merkezde 750, 8 Mayıs'ta ise 900 yasa dışı göçmenin tutulduğuna işaret edilen raporda, buradaki durum "sadece ayakta durarak sığılacak bir ortam" olarak nitelendirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD göçmen çocuklar Meksika sınır

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