Meksika Sınırından ABD‘ye Geçenlerin Sayısı Azaldı

Sınır görevlilerinin açıkladığı yeni verilere göre Amerika'nın güneybatı sınırında gözaltına alınan yasadışı göçmen ailelerin sayısı, Ekim ayında ciddi şekilde düştü.
Bu düşüş, Amerikan göçmenlik tarihinde yasadışı göçmen ailelere karşı en ciddi önlemlerin alındığı dönemi izledi. Bu dönemde gözaltı merkezlerinin çok sayıda küçük göçmen çocuğa bakabilecek kapasitede olmadığının anlaşılması, Amerikan medyasında geniş yer bulmuştu.
Yüzde 27 düşüş var
30 Eylül'de sona eren 2019 mali yılında Meksika-Amerika sınırını yasadışı yollardan geçen ve Amerikan Sınır Devriye güçleri tarafından durdurulanların yüzde 55'i ailelerdi.
Bu oran, geçen ay, tarihi ortalamaya çok daha yakın bir oran olan yüzde 27'ye düştü.
Gümrük ve Sınır Güvenliği yetkililerine göre Ekim ayında göz altına alınan 35 bin 444 kişi arasında 9 bin 733'ü, aileleriyle birlikte sınıra gelmişti.
Gümrük ve Sınır Güvenliği yetkilileri, Mayıs ayındaysa 130 binden fazla yasadışı göçmeni gözaltına almıştı. Ancak o dönemden beri bu sayı, beş aydır kesintisiz olarak azalıyor.
Trump Yönetimi uygulamaları etkili oldu
Mayıs ayındaki artışın nedeniyse Amerika'ya sığınmak isteyen Orta Amerikalı ailelerin sayısının yüksek olmasıydı.
Trump Yönetimi, Amerika-Meksika sınırında gözaltına alınanların sayısında son aylarda yaşanan azalmayı yeni yürürlüğe giren birkaç uygulamaya bağlıyor. Örneğin Göçmen Koruma Protokolleri kapsamında güneybatı sınırını geçerken gözaltına alınan 50 binden fazla kişi, hangi ülkeden geldiklerine bakılmaksızın, Amerika'daki göçmenlik mahkemelerine çıkmayı beklemek üzere Meksika'ya geri gönderildi.
Göçmen Koruma Protokolleri kapsamında özellikle Meksika'da kartel faaliyetlerinin yoğun olduğu sınır bölgelerine geri gönderilen göçmenler ve ailelerinin güvenliğine ilişkin ciddi kaygılar, gerek göçmenler, gerekse avukatlar, göçmen hakları savunucuları ve araştırmacılar tarafından sık sık dile getiriliyor.
Amerika'nın Sesi'ne Ağustos ayında sınırda konuşan bazı göçmenler, memleketlerine geri dönmek, Meksika'da kalmak ya da sınırı yeniden geçme girişiminde bulunmak gibi seçenekleri değerlendirdiklerini söylemişti.
Amerika Gümrük ve Sınır Koruma Komiser Vekili Mark Morgan, Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıda, Göçmen Koruma Protokolleri kapsamında Meksika'da kalması zorunlu kılınanlar arasında yüzde 9'luk bir kesimin Amerika'ya yeniden giriş yapmayı denerken yakalandıklarını söyledi.
Gümrük kapıları hangi koşullarda açılıyor?
Morgan, Meksika'daki güvenlik kaygılarına ilişkin bir soruya, göçmenlerin güvenliğiyle ilgili sorumluluğun Meksika hükümetine düştüğünü söyleyerek yanıt verdi.
Morgan, ”Meksika Hükümeti, Göçmen Koruma Protokolleri altında Meksika'da bekleyenlere yeterli koruma ve barınak sağlamak için ellerinde geleni yapma taahhüdü verdi,” şeklinde konuştu.
Morgan, ”Eğer hayatını kaybedecekleri korkusu yaşayan varsa gümrük kapılarından birine gelebilirler, o zaman onları içeri alırız,” dedi.
Göçmen Koruma Protokolleri uyarınca aralarında sığınma talebinde bulunanların da olduğu çok sayıda göçmenin Meksika'ya gönderildiğinin altını çizen göçmen ve insan hakları savunucularıysa Morgan'ın sözlerine katılmıyor.
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