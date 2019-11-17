Meksika Sınırından ABD‘ye Geçenlerin Sayısı Azaldı

Sınır görevlilerinin açıkladığı yeni verilere göre Amerika'nın güneybatı sınırında gözaltına alınan yasadışı göçmen ailelerin sayısı, Ekim ayında ciddi şekilde düştü.

Bu düşüş, Amerikan göçmenlik tarihinde yasadışı göçmen ailelere karşı en ciddi önlemlerin alındığı dönemi izledi. Bu dönemde gözaltı merkezlerinin çok sayıda küçük göçmen çocuğa bakabilecek kapasitede olmadığının anlaşılması, Amerikan medyasında geniş yer bulmuştu.

Yüzde 27 düşüş var

30 Eylül'de sona eren 2019 mali yılında Meksika-Amerika sınırını yasadışı yollardan geçen ve Amerikan Sınır Devriye güçleri tarafından durdurulanların yüzde 55'i ailelerdi.

Bu oran, geçen ay, tarihi ortalamaya çok daha yakın bir oran olan yüzde 27'ye düştü.

Gümrük ve Sınır Güvenliği yetkililerine göre Ekim ayında göz altına alınan 35 bin 444 kişi arasında 9 bin 733'ü, aileleriyle birlikte sınıra gelmişti.

Gümrük ve Sınır Güvenliği yetkilileri, Mayıs ayındaysa 130 binden fazla yasadışı göçmeni gözaltına almıştı. Ancak o dönemden beri bu sayı, beş aydır kesintisiz olarak azalıyor.