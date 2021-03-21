Meksika Sınırından Çelişkili Haberler

Amerika’ya Meksika’dan ulaşan bazı sığınmacı ailelerin kar amacı olmayan organizasyonlar tarafından otellere yerleştirileceği belirtilirken Reuters haber ajansı, Amerika’nın bazı sığınmacıları sınırda yakalandıkları yerlerden çok uzakta sınırın Meksika tarafına bıraktığını yazdı. Reuters, haberini görgü tanıklarına dayandırdı. Reuters’ın bu haberiyle ilgili henüz Biden yönetiminden bir açıklama gelmiş değil. Ancak ajansın haberi Başkan Joe Biden’ın Meksika sınırında büyümekte olan insani kriz politikasını sertleştirdiği yorumlarına neden oldu. Biden yönetiminin “gelmeyin” çağrısı şimdilik amacına ulaşmamış görünüyor. Reuters haberine göre, Texas’ta Rio Grande Vadisi’nde yakalanan bazı aileler uçakla önce El Paso’ya götürüldüklerini, birkaç gün orda tutulduktan sonra Amerikalı yetkililerin kendilerini Meksika’da Ciudad Juarez köprüsüne götürdüklerini belirtiyor. Bu bölge Amerikalı sınır görevlilerinin sığınmacıları yakaladıkları yerden 1300 km uzakta. Reuters haber ajansının bir fotoğrafçısı içinde onlarca sığınmacı aile bulunan uçakların El Paso’ya indiğini gördüğünü belirtti. Aileler arasında çocuklar ve bebekler de var.

Reuters’ın Meksika’ya geçtiklerinde mülakat yaptığı bazı yolcular tutuldukları yerlerde sınır ajanları tarafından gece uyandırıldıklarını ve havaalanına götürülmek üzere otobüslere bindirilirken nereye götürüldüklerinin söylenmediğini kaydetti. Amerika Gümrük ve Sınır Koruma sözcülerinden Landon Hutchens, Rio Grande Vadisi’nde kapasitenin sınırlı olması nedeniyle sığınmacıların süreç için El Paso, Laredo ve San Diego kentlerine gönderildiklerini belirtti. El Paso Sınır Devriye Şefi Gloria Chavez, kentin Rio Grande Vadisi’nden aileleri 8 Mart’tan beri aldığını belirtti. Chavez, önceliğin aileleri Meksika’ya göndermek olduğunu fakat Meksika’nın her gün sadece sınırlı sayıda aile alabildiğini kaydetti. Chavez, bazı ailelerin hala Amerika’daki barınaklara gönderilmekte olduğunu da söyledi. Amerika her gün sınırı yasa dışı şekilde geçen binlerce kişiyi sınır dışı ederken Texas’ın karşısındaki Meksika kenti Tamaulipas küçük yaştaki çocukları olan aileleri kabul etmiyor. Bu da Biden yönetiminin işini zorlaştırıyor.